La desaparición de María Cash: investigan un cráneo encontrado en Bolivia

Una nueva pista en el caso María Cash despierta la esperanza por saber qué fue lo que sucedió con la diseñadora que desapareció hace siete años. El abogado de la familia, Pedro García Castriella, contó que encontraron un cráneo en la ciudad boliviana de Oruro y "es una alta posibilidad" de que sea el de ella. Por otro lado, Máximo, el hermano de la joven, tildó el descubrimiento de "raro y dudoso".

"Nosotros ya lo descartamos en su totalidad. Es imposible que haya dicho eso porque él también lo sabe", indicó Máximo Cash sobre las declaraciones de Castriella. "El resto apareció de la nada, son muy raros los médicos que lo vieron y además esto fue hace un año. Cuando lo encontraron, una forense de Bolivia primero nos dijo una cosa y luego se contradijo", agregó.

Más temprano, el abogado de la familia informó a la prensa sobre el descubrimiento que se encuentra en una morgue en La Paz. "Se hizo una antropometría del mentón y de los pómulos y también dio una certeza muy llamativa", informó Castriella sobre el resto. En diálogo con la radio salteña FM Noticias detalló que un "estudio de sonrisa" les dio una similitud muy grande con la apariencia de la la joven porteña.

Sin embargo, el hermano aseguró los forenses realizaron el análisis con "cero profesionalismo" y con "falta de ética". Según denunció, los peritos hicieron el estudio con fotos que sacaron de Internet, "que bajaron y maximizaron".

"Le pedimos que hagan un cotejo de ADN para estar seguros y ni siquiera lo hicieron", explicó sobre un estudio que sería determinante para la investigación. No obstante, Máximo contó que desde Bolivia no quieren mandar ningún resto al país. "Si no queres mandarlo por algo es", planteó.

María tenía 29 años cuando el 4 de julio de 2011 partió de la terminal porteña de Retiro a Jujuy y cuyo paradero se desconoce desde cuatro días después, cuando fue vista en Salta. El último dato es que se bajó del colectivo en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera porque se sentía "incómoda", según revelaron familiares.