Pelucas solidarias: La Comuna de Elortondo lanza campaña para pacientes oncológicos

El cabello recolectado se utiliza para fabricar pelucas oncológicas gratuitas para niñas y mujeres en tratamiento. La actividad, se realizará el en el marco de los festejos por el 129 aniversario de la fundación del pueblo, en marzo próximo con fecha a definir.

Además para ese mismo día, la profesora Maria Ruth Casali, está convocando a niñas de 10 a 15 años, para bailar en un número artístico de expresión corporal, alusivo a la actividad. La convocatoria cierra el 8 de febrero y pueden anotarse en la Secretaria Administrativa de la Comuna, o bien yendo a la primera o segunda clase el 6 u 8 de febrero desde las 18.

“Queremos involucrar a gente joven para que se empiece a concientizar por los cuidados y lo que se sufre. Llevar a través de la danza un mensaje acompañador y solidario. Convocamos a todos los vecinos que se sumen y a los peluqueros del pueblo que quieran colaborar ese día”.

Casali explicó que la entidad se creó con el objetivo de asistir a las mujeres que realizan fuertes tratamientos. Nació en San José de la Esquina y se extendió hacia todo el departamento Caseros y localidades cercanas. “Su idea es la de ayudar a que las mujeres que perdieron el pelo en los fuertes tratamientos de rayos y quimioterapia, recuperen su aspecto y desde lo estético, también puedan tomar fuerzas en una situación compleja”, dijo.

En cuanto a la actividad, aclaró: “Nuestro objetivo es ayudar y colaborar. El concepto de este tipo de fundaciones es, ante todo, la solidaridad. Las pelucas no se cobran, el pelo se recibe como donación, no se compra. Si tomamos como ejemplo que una peluca en el mercado se consigue arriba de los $20 mil, creo que lo que estamos haciendo es muy importante. No todas pueden pagarlas pero todas la necesitan. Ves que perdés tu pelo y perdés tu identidad”.

Y agregó: “Desde Pelucas Solidarias decidieron cambiar la realidad de mujeres que atraviesan un duro tratamiento y quieren verse mejor. Cuando saben que se avecina el tratamiento, lo primero que piensan es que se les va a caer el pelo”.

Vale señalar que los mechones que se necesitan son de 1 centímetro de ancho por 21 de largo mínimo. Las cabelleras, el tope de longitud es de 21 centímetros.

Para ese día, el pelo debe estar lavado y seco, lo menos dañado posible con tinturas o decoloración. Puede estar trenzado o sujeto con banditas de goma en los extremos.

Las donaciones se pueden realizar y hacer los días de festejos del aniversario del pueblo (marzo) en el stand correspondiente. Las personas que quieran realizar su donación y no se pueden acercar los días de los festejos, lo podrán enviar en sobres a la Comuna por correo las dos semanas anteriores al evento, en 25 de mayo 777.

Acerca del grupo

Pelucas Solidarias se fundó el 28 de agosto del 2017. Sus fundadoras, cuentan que “es un banco muy incipiente” y que “fue una decisión a las apuradas”, remarcando que “nació por una necesidad”. “Lo que necesitamos es que la gente se sume a la donación", aseguraron.

Peluqueras de Arteaga, Cruz Alta, Arequito, Los Molinos, Sanford y Los Quirquinchos, ya se sumaron a la iniciativa. También lo hicieron cinco salones en Casilda, donde todos podrán donar su mechón o cortina de pelo de centímetros.

El costo de una peluca en un local comercial, ronda los 20 mil pesos. Mediante este centro, una vez que se verifique el tratamiento médico de una persona, el banco solidario le envía la peluca que requiera.