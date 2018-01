Venado Tuerto: Una mujer y un hombre fueron picados por una "araña del rincón"

En las últimas horas se conoció que una mujer de Venado Tuerto y un hombre de la región fueron picados por una "araña del rincón" o "araña marrón". Afortunadamente, en ambos casos, las personas están fuera de peligro, pero sufrieron importantes lesiones.

"Esta situación no es nueva, porque la presencia de esta araña ya es un hecho en nuestra zona. Es una araña que se la llama "araña marrón" o "araña del rincón" que tiene hábitos domiciliarios. Su nombre científico es "Loxosceles laeta", comentó el Dr. del Nodo 5 de Salud Daniel Agostinelli y agregó: "A esta araña la encontramos atrás de un cuadro, en algún rincón, o puede estar mezclada entre la ropa".

"El veneno de la araña produce una lesión que puede ser un proceso cutáneo importante; que genera una lesión bastante agresiva de la piel. La picadura en uno de los casos fue en la pierna de una mujer de 33 años que está embarazada", afirmó Agostinelli, quien además manifestó que la mujer fue dada de alta y que ella y su bebé están en buenas condiciones de salud. De todos modos la mujer sigue en observación y muy dolorida.

"Tenemos un antídoto para esta picadura que se usa cuando hay un peligro de vida. Los antivenenos lo tenemos exclusivamente en el Hospital y en los efectores públicos. Siempre digo que cuando la gente tenga la sospecha de que fue picado por una araña, un alacrán o una víbora, vayan a los efectores públicos, no vayan a los sanatorios porque ahí no hay antídoto", aseguró el Doctor.

Cómo reconocer a la araña de rincón y prevenir su mordedura

Cómo identificarla

Su tamaño es pequeño, su cuerpo mide aproximadamente un centímetro y sus patas uno y medio. El diámetro total de un ejemplar adulto (con sus patas extendidas) puede alcanzar entre 4 y 5 centímetros.

Su cuerpo es de color pardo (entre gis y café) y tiene forma de violín. Sus patas son café claro y tiene solamente tres pares de ojos.

Es un arácnido huidizo y de hábitos nocturnos. No le agrada la luz por lo que suele habitar en ambientes oscuros, y de allí viene su nombre. Con frecuencia elige rincones, entretechos, partes traseras de muebles adosados a muros, montones de ropa y cualquier lugar que le resulte un ambiente oscuro y tranquilo.

No es agresiva, pero si se siente en peligro -por ejemplo, al tocarla o aplastarla- se defiende mordiendo e inyectando veneno.

Su mordedura produce una brusca sensación punzante en la piel que es dolorosa desde el primer momento, seguida de una hinchazón en la zona afectada

Para evitar su mordedura

Agitar y revisar toda la ropa al momento de vestirse.

*Sacudir las toallas.

*Las camas no deben estar pegadas a las paredes.

*Sellar con silicona las ranuras de puertas y ventanas.

*Realizar una limpieza intensa en todos los rincones de tu hogar: abajo de los muebles, dentro de closets y atrás de cuadros.

*Usar aracnicidas respaldados y aprobados por entidades de salud conocidas.

*Al limpiar, revisar o hacer algo en los rincones, ponerse guantes para evitar una mordedura.

*Aspirar las superficies, rincones de manera periódica y minuciosamente.

*Tapar los orificios, espacios abiertos en cielos, pisos o gritas para evitar que la araña se instale o circule por ahí.

*Tratar de no colgar ropa o toallas en las paredes.

*En lo posible, si hay niños en el hogar, que no jueguen dentro de armarios o con cajas, cartones, que no hayan sido inspeccionados previamente.

*Si se cambia y guarda ropa por época, hacerlo en un lugar con mucha luminosidad y que sea espacioso. Ya que hacerlo dentro de una habitación implica que la araña puede escaparse y quedarse ahí mismo.

*Ante la sospecha de una mordedura de araña de rincón se recomienda lavar la zona afectada con agua y jabón, aplicar frío local indirecto y consultar a un servicio médico.