Una artísta venadense y una inesperada polémica en su presentación en Cosquín

La talentosa artista se presentó junto a "Cosecha de Agosto" en la tercera luna del festival; parte de la presentación se vio en vivo por Canal 7 en una jornada con plaza colmada y que además se presentaron Sergio Galleguillo y el Chaqueño Palavecino.

La presentación de "Chiqui Ledesma" no pasó desapercibida; primero por su gran talento y luego por una inesperada polémica. Primero cuando la TV Pública corto cuando la artista hizo referencia a los docentes; el mensaje ocurre una semana después de que el Gobierno nacional eliminara la paritaria nacional docente por decreto, una medida rechazada por el conjunto de los gremios. Pero tal véz lo más molesto fue cuando abuchearon a la "Chiqui" luego de mostrar las imágenes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel.

Luego de un par de días y digerida la situación, la artista se refirió al tema: "Cuando nos convocaron a Cosquín sabíamos que nuestra elección no sería fácil para el oído y la percepción de algunos, como nunca lo fue este camino. Este, el que elegimos para transitar la canción, la poesía, la palabra que reclama desde la belleza, la que no se queda quieta, la que indaga, la que muchas veces molesta o asusta pero que también conmueve e interpela. Claro que hubiera sido mucho más sencillo y cómodo no reclamar, no decir lo que nos duele en esta Patria nuestra, cantar bonito, tocar bonito y concluir así nuestra propuesta. Pero no es ese el destino de nuestro canto. Podemos renunciar a muchas cosas pero jamás a nuestra canción con fundamento.

"Lamentablemente quienes estaban en casa no pudieron ver nuestra versión del tema “Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara que fue luego del homenaje a nuestros maestros a través del triunfo “Galopes y relinchos” de Omar Moreno Palacios. Allí proyectamos sobre el final los rostros de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, lo que generó el rechazo de un pequeño grupo de gente que se encontraba en las primeras filas, por eso cuando volvió la transmisión me referí a la tolerancia. Las circunstancias de la muerte de Santiago no están aún esclarecidas. Y Rafael Nahuel fue asesinado de un tiro por la espalda por la Gendarmería. Ambos casos en el marco de una represión a la nación mapuche. Por eso el reclamo de memoria, verdad y justicia que gritamos en la plaza y que no se vio por la tele, sigue aún vigente y lo sostenemos. Eso fue lo que paso", explicó la "Chique" Ledesma.

"Muchas gracias de nuevo a Luis Barrera y a la Comisión del Festival de Cosquín por convocarnos, por el respeto y por permitirnos mostrar nuestra música conociendo la propuesta. Gracias a cada uno de los trabajadores que hacen posible el festival por el cariño y el respeto demostrado antes y después del concierto", agregó la talentosa artista venadense.