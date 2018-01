Facebook evitó el suicidio de una mujer

"Adiós gente linda los amo", fue el mensaje que escribió una mujer para encabezar un posteo de Facebook en el que adjuntó una imagen en la que había una enorme cantidad de pastillas. La señora realizó la publicación y luego ingirió los comprimidos, con la intención de quitarse la vida. La dramática escena ocurrió el último viernes después de las 18 horas en Santiago del Estero.

Minutos después, un empleado del equipo de Community Operations de Facebook en California recibió una alerta que le llamó la atención: un potencial mensaje suicida en un posteo de Facebook desde una cuenta de una provincia Argentina (a más de 9.000 km de Palo Alto). El empleado, que trabaja en el departamento que se encarga de monitorear situaciones de riesgo como suicidios y autolesiones, no dudó en enviar un alerta al Cuerpo de Investigaciones Judiciales en Buenos Aires.

"El viernes a la noche, a eso de las ocho de la noche, recibo un llamado de la oficina de delitos cibernéticos del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero para avisarme que acababan de recibir un reporte desde Facebook en el que nos ponían en conocimiento que una persona que -supuestamente- vivía en la provincia había publicado un mensaje que iba a atentar contra su vida", explica la fiscal Aída Farrán Serlé, y agrega: "a los pocos minutos, me mandan la captura de la pulblicación y empezamos a gestionar los medios para rastrear el número de telefono asociado a la cuenta".

Por pedido judicial, la empresa proveedora de internet facilitó los datos del domicilio de la mujer y la compañía de telefonía celular hizo lo mismo con el IMEI (un código que identifica al smartphone). Minutos después de la medianoche, la fiscal llegó al domicilio con un grupo de policías. En el lugar encontraron a la señora -de unos 50 años- que había ingerido pastillas y estaba inconsciente. La víctima fue llevada al hospital regional de la capital provincial, adonde lograron hacerle un lavaje de estómago, y salvarle la vida.

A través de un comunicado, desde Facebook explicaron que en el departamento de Community Operations "hay dos grandes mecanismos para detectar situaciones de riesgo de vida y actuar en consecuencia: Inteligencia artificial y sistemas automatizados que operan a partir del reconocimiento de patrones de comportamiento suicida, y reportes por parte de la comunidad".

"Es la primera vez en mis once años como fiscal que me toca actuar en una situación así, nunca me había sucedido de recibir una alerta través de una red social", explicó Farrán Serlé. Desde que la mujer posteó el mensaje en su muro de Facebook y la policía llegó al lugar pasaron casi seis horas. En el medio, hubo una larga cadena de alertas entre California, Buenos Aires y Santiago del Estero. En esta ocasión, las redes sociales lograron salvar una vida.