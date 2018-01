Bullrich: "Rosario empezó muy mal el año"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que el Gobierno está evaluando modificar las penas para quienes dirijan organizaciones narco y aplicarles cadena perpetua.

En diálogo con "A dos voces", Bullrich destacó que este miércoles, se reunió con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, para analizar la escalda de violencia en la provincia desde que empezó el año. "Rosario empezó muy mal el año", dijo la ministra, al tiempo que señaló que se "te tomarán medidas" para combatir la ola de asesinatos, aunque no puntualizó qué se hará.

En ese sentido, sostuvo que desde el Gobierno analizan modificar el código penal para imponer la "cadena perpetua a los jefes de las bandas de narcotraficantes". "Ya estamos trabajando con el ministro de Justicia (Germán Garavano) para avanzar con eso", dijo.

Mientras tanto, aseveró que los narcos insisten en la Argentina porque "tenemos dos países productores en la frontera". En ese sentido, la ministra resaltó que el "95 por ciento de la droga se secuestra" en los límites del país.

Finalmente, subrayó que "hay que encontrarle la vuelta a los femicidios, porque son crímenes que si no se denuncian previamente no tenemos como prevenirlos". En esa línea, puso de ejemplo el caso Nahir Galarza, la joven que mató a su novio de dos tiros y que dijo que el muchacho la maltrataba. "Si no había aviso previo de la existencia de violencia, todo puede terminar mal; sabemos que con patrullar no se puede prevenir, es muy difícil", concluyó.