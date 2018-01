Lifschitz:: "El gobernador debería tener 8 años de mandato"

El posible levantamiento de las cabinas de peaje en la región centro norte de Santa Fe y mantenimiento de la Ruta Nacional 11, reforma de la Constitución, la situación del narcotráfico en Rosario, ratificó a Rubiolo como coordinadora del Nodo 1, los avances de la obra del acueducto y fue mesurado en la opinión sobre la formación de un Frente integrado entre socialismo y justicialismo.

- Gobernador, ¿se suma al reclamo por el levantamiento de cabinas de pajes y falta de mantenimiento de la Ruta Nacional 11?

- Sí, porque tal vez no le prestaron atención y en una política general están afectando a una Ruta troncal de la producción y del trabajo, que conecta a la capital de la Argentina con la capital del Paraguay. Es una de las grandes rutas del Mercosur que atraviesa además el corazón productivo de la provincia de Santa Fe y que merece no solamente tener un buen mantenimiento y ahora no sabemos cómo se va a garantizar el correcto mantenimiento ante el posible levantamiento de los peajes. Además pretendemos también que se ponga en marcha como se había prometido el tramo de autopista de Santa Fe hasta San Justo sobre un proyecto que después tiene que llegar hasta Reconquista.

- ¿Está monitoreando las obras del Acueducto en la provincia, sobre todo en el norte?

- Si, respecto al acueducto estamos permanentemente arriba de las empresas, hay cinco etapas simultáneas que se están ejecutando y le pedí al ministro de Infraestructura que quiero que todas esas etapas estén terminadas durante mi gestión porque quiero dejar esa obra completamente inaugurada y funcionando.

- ¿Ratifica en el cargo a Erica Rubiolo como coordinadora del Nodo 1 Reconquista?

- Nosotros estamos en este momento encarando una segunda etapa de gestión con un gabinete renovado, hemos hecho cambios a nivel de ministerios, en algunas áreas de segundo y tercer nivel. No tenemos previsto por el momento otros cambios

- En el plano político hablan de al incorporación del justicialismo al socialismo con la intención de formar un nuevo Frente en la provincia de Santa Fe. ¿Usted qué opina?

- Creo que no hay que apresurarse, y lo digo para los nuestros también, este año hay que trabajar con tranquilidad, poner el eje en la gestión y no apresurarse. El 2018 debe ser un tiempo productivo, para generar políticas públicas, acuerdos y consensos legislativos, hacer reformas importantes que necesita Santa Fe. Es un tiempo para las obras, tenemos muchas obras en marcha y queremos avanzar en todas ellas y vamos a iniciar muchas otras este año.

- Gobernador, el oficialismo ¿tiene votos suficientes ante una eventual avance en la reforma contitucional en la provincia?

- No lo se, será fruto del diálogo y ponernos de acuerdo. Yo creo que alguna vez hay que poner por delante a la provincia, pensar en el futuro, necesitamos dejarle a las nuevas generaciones una Constitución moderna. Tenemos que incorporar los derechos del ambiente; los temas que tienen que ver con la defensa del interior y de las regiones y que podamos por ejemplo con el Plan del Norte, tener un mandato constitucional, cuestiones relacionadas a la transparencia, el derecho a la información pública. Es importante también que hablemos de los mandatos, coincidimos todos que no debe haber mandatos indefinidos, los presidentes de comunas deben durar cuatro años en sus cargos, es una rareza que el gobernador tenga 4 años de mandato, debería tener 8 años. Yo no voy a ser un obstáculo para eso, si podemos avanzar con la reforma y si no hay consenso sobre si ésto debe valer para el actual gobernador, yo no tengo problemas, lo importante es que nos pongamos de acuerdo en los temas fundamentales.

- ¿Le preocupa lo que pasa en la ciudad de Rosario con la cantidad de homicidios o muertes entre narcos?

- Los medios nacionales tiene mucha predilección por saber qué pasa en Santa Fe y a veces no miran con la misma atención, lo que pasa alrededor del obelisco. Ha habido algunas situaciones que no salen de lo normal, quizás alguna más llamativa, pero creo que en los temas de seguridad hay que mirar el mediano plazo, analizar los años completos, las tendencias. Nosotros venimos con 3 años consecutivos bajando el nivel de delitos con datos que han sido reconocidos por el gobierno nacional y estamos convencidos que este año 2018 va a ser mucho mejor que el anterior. Estamos trabajando postivamente y para desarticular organizaciones que cada vez son más pequeñas y precarias, pero a veces tiene rasgos de violencia muy altos y eso es lo que hemos visto en los últimos días.