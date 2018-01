El encuentro entre Mauricio Macri y Vladimir Putin será a "agenda abierta"

La reunión que Mauricio Macri tendrá con su par de Rusia Vladimir Putin será la actividad clave del Presidente en ese país, en un encuentro con la mira puesta en el impulso de las relaciones bilaterales, en un encuentro a "agenda abierta" que arranca a las 8 en el palacio del Kremlin. El mandatario buscará fortalecer el comercio y las inversiones pero además planteará su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que es un socio estratégico para Putin. Además le agradecerá la ayuda que prestó Rusia en la búsqueda del submarino ARA San Juan,todavía desaparecido con 44 tripulantes a bordo.

En la previa desayunó con empresarios rusos, a los que convocó a "estrechar vínculos y aumentar su presenciaen nuestro país, que emprendió un cambio político profundo hace dos años y se fue alejando de un régimen populista", afirmó. "Venimos con la firme intención de convencerlos de estrechar vínculos y aumentar la presencia de firmas tan importantes como la de ustedes en nuestros país y explicarles por qué creemos que este es el mejor momento", dijo el Presidente al reunirse con representantes de compañías interesadas en invertir en la Argentina.

Macri le planteará Putin el fortalecimiento del intercambio comercial, que pasó de U$S 2300 millones en 2013 a US$ 800 millones en 2016. Antes del encuentro el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere anticipó que los productores rusos "están interesados en genética bovina, en la que la Argentina es una potencia mundial". El Presidente insistirá además sobre el potencial de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo. El jefe de Estado además llega al encuentro con un acuerdo para la explotación de uranio en Chubut, que será entre empresas privadas pero controlado por el Gobierno.

Otro de los puntos fuertes del encuentro será sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, del que Rusia es su principal aliado político y económico, cuyo régimen es fuertemente rechazado por el Presidente. Por otro lado Macri le agradecerá a Putin por la ayuda que prestó Rusia en la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo.

Se espera que la reunión dure al menos tres horas. En el encuentro estarán el canciller Jorge Faurie; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y el embajador Ricardo Lagorio. Del lado de Rusia estarán también participarán el canciller Serguei Lavrov; el asesor en política exterior, Yuri Ushakov, y el jefe del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario, Sergei Dankvert. Tras el encuentro tendrán un almuerzo de trabajo junto a las comitivas y luego darán una declaración conjunta pero sin conferencia de prensa, a diferencia de lo que se había consignado originalmente.

Los dos mandatarios se vieron personalmente por primera vez en septiembre de 2016 durante una cumbre del G20 en China. Allí abordaron el intercambio de hidrocarburos e inversiones rusas en proyectos energéticos de Argentina a cambio de aumentar las exportaciones de carne a Rusia. Hoy volverán a encontrarse.