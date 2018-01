Se vendió a mitad de precio una Ferrari que perteneció a Perón

Se trata de un ejemplar de 1952 que perteneció al ex mandatario hasta 1973.

Las subastas de autos se han convertido en un gran negocio, con un margen de rentabilidad enorme, siempre y cuando se tenga tiempo para esperar. Y los modelos de Ferrari resultan ser los más jugosos a la hora de las subastas. Y si a eso, se le suma algún propietario famoso, el número puede ser astronómico, Pero no fue el caso de la Ferrari 212 Inter Coupé, de 1952, con carrocería firmada por Ghia, y que perteneció al ex presidente Juan Domingo Perón. Subastada por la casa RM Auctions, fue vendida por US$ 1.075.000, cuando las expectativas indicaban una valor superior a los dos millones de dólares.

Según se relata en la descripción de la subasta, Perón vio este modelo en el Salón del Automóvil de París, cuando fue presentado, en 1952, y allí encargó un ejemplar a la casa de Maranello. Esta cupé estaba equipada con un motor de 12 cilindros en V que le daban una potencia de 150 caballos de fuerza.

El auto perteneció al ex mandatario hasta 1973, inclusive durante sus años de exilio y todo ese tiempo estuvo en el país. En agosto de 1973, fue comprado por Conrado Tennina, un italiano que vivía en Buenos Aires, y que conservó esta Ferrari durante 14 años antes de venderla a un comprador europeo.

Luego de ese momento, la Ferrari recibió una restauración integral, que incluía una completa renovación mecánica, mientras que el exterior volvió a su presentación original de 1952, con una combinación de dos tonos de amarillo sobre negro y con neumáticos con banda blanca.

Luego de pasar por varias manos, en 2002 "la Inter" fue presentada en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach, uno de los dos eventos de clásicos más importante del mundo (el otro es Concorso d'Eleganza Villa d'Este, en Italia), en donde obtuvo un segundo lugar en su categoría. Un año después, obtuvo un Premio Platino y fue ganador de la Copa de Excelencia.

A pesar de haber tenido a Perón como su primer propietario, de llevar una carrocería firmada por Ghia, la reconocida casa de Turín, y todos los demás ingredientes ingredientes, esta Ferrari se quedó muy lejos de lo que se esperaba.