“Habrá medidas ante cada ofensiva contra el campo sindical”

Varios de los máximos dirigentes sindicales del país denunciaron ayer al mediodía que están siendo blanco de un ataque evidenciado en investigaciones y detenciones de gremialistas concretadas por la justicia durante los últimos días.

“Lo que no se puede es enlodar y condenar mediáticamente y a través del sistema judicial a la dirigencia sindical y su estructura”, acusó Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo.

Flanqueado por el líder camionero Hugo Moyano y el gastronómico Luis Barrionuevo, anfitrión de esta habitual cita de verano del sindicalismo nacional, Schmid anticipó que desde la central obrera van a acompañar a todos los gremios en conflicto y adelantó que no se está lejos de momentos de “tensión mayor” que deriven en la organización de “protestas de mayor envergadura”.

El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid anunció que junto a otros dirigentes sindicales con los que se reunió ayer en un hotel del gremio gastronómico en Mar del Plata presentará una declaración con posibles medidas respecto de “la situación que vive el sindicalismo argentino en su relación con el Poder Ejecutivo”.

“Estamos delineando una reacción no sólo a través de un documento y una declaración, sino también medidas frente a cada una de las ofensivas que está recibiendo el campo sindical”, adelantó Scmid a periodistas.

Los líderes cegetistas Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y los dirigentes de camioneros Hugo Moyano, de bancarios Sergio Palazzo y de judiciales Julio Piumato se reunieron con Luis Barrionuevo, como anfitrión, quien todos los años organiza estos encuentros aprovechando la celebración de su cumpleaños.

En declaraciones a periodistas, Schmid consideró que “hay un ataque sobre la estructura sindical”, ya que “no se puede confundir todo el universo sindical con situaciones muy puntuales, que en muchos de los casos rozan lo delictivo: eso lo tendrá que resolver la justicia”.

“Lo que no se puede hacer es enlodar y condenar mediáticamente, y a través del sistema judicial a la dirigencia sindical y su estructura”, continuó.

Schmid cuestionó también la “anulación por decreto de una paritaria nacional” -con relación a la paritaria docente-, y “obviamente todo este colectivo la rechaza”.

Barrionuevo, Moyano, Schmid y Acuña ocuparon los lugares de relevancia en una gran mesa rectancular, que tuvo varias sillas sin ocupar, dado que eludieron la invitación los “gordos” (líderes de grandes gremios de servicios) y los “independientes” (José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez).