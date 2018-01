Donald Trump cumplió su primer año como el presidente más impopular de Estados Unidos

La cifra que nadie desea. Donald Trump se convirtió en el presidente más impopular de la historia de Estados Unidos, durante su primer mandato en la Casa Blanca. Gracias a un informe de la reconocida encuestadora Gallup, el magnate solo registró una aprobación promedio del 39%. Ni la mitad de la población avaló su primeriza gestión.

La consultora, que hace más de 70 años que estudia la valoración de los presidentes estadounidenses, reveló que le sacó el puesto a Bill Clinton, que durante su primer año alcanzó el 49% del visto bueno.

Las entrevistas a los encuestados resaltaron que Trump es considerado como una figura que genera divisiones. En especial, los participantes del estudio cuestionaron sus aptitudes para gobernar.

Según Gallup, no hay procedentes de cifras tan bajas por un período tan temprano de gobierno. Generalmente, es en esta instancia donde los ciudadanos todavía mantienen el "beneficio de la duda " y no suelen reprobar con tanta facilidad la personalidad del presidente, que recién estrenó su cargo.

En comparación con sus antecesores, Barack Obama había alcanzado una aprobación del 57,6% y en el caso de George W. Bush, el exmandatario arrasó con el 66,1% .

Sin embargo, la consultora explicó que muchos presidentes se han recuperado de esta racha. Por ejemplo, Bill Clinton y Harry Truman lograron la reelección, después de una alta impopularidad en sus primeros pasos en la Casa Blanca.

La economía como factor positivo, pero insuficiente

No hay muchas notas positivas en el primer año de Trump. El 83% de los votantes que se identificaron como republicanos tienen una imagen positiva, según una reciente consulta de Quinnipiac. La misma encuesta señaló que es el grueso del electorado que lo considera como una persona "inteligente y fuerte".

El único punto que evaluaron como positivo fue el de la economía. Aún cuando los índices en ese terreno no son tal altos como sería de esperarse, después de las diversas promesas del magnate sobre "convertir América en grande nuevo".En diciembre, un estudio de la Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research indicó que el índice de aprobación en ese rubro era ocho puntos más alto que el de su gestión en general, pero de todos modos era un modesto 40%.

Con respecto a su reforma de salud, que destituyó el seguro de ObamaCare, siete de 10 desaprobaron su manejo en esa área. Según la firma AP-NORC, el 85% de los consultados confesó que ese era un asunto muy importante para ellos.

La misma empresa, a fines de año pasado, aseguró que solo el 23% de la población consideró que cumplió con las promesas que hizo durante campaña presidencial; un 30% estimó que intentó cumplirlas y no pudo y un 45% dijo que ni lo había intentado.