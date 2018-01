Roban 250 mil pesos a un cantante de tangos en violento atraco

El cantante de tango y actor Hugo Marcel y su mujer fueron asaltados por tres delincuentes en su casa del barrio porteño de Nueva Pompeya, donde estuvieron cerca de una hora y media y les robaron unos 250 mil pesos y objetos de valor. El hecho, dado a conocer ayer a la prensa por la propia víctima, ocurrió el pasado sábado a la noche cuando él daba un show y su esposa estaba en su casa.

Según relató el artista de 75 años, su esposa fue sorprendida por dos ladrones que entraron a la casa armados sin forzar aberturas, mientras que un tercero se quedó afuera. Los hampones redujeron a la mujer y lo mismo que hicieron con él cuando regresó cerca de las 0.30. "Encontré las puertas abiertas, lo que me pareció raro y pensé lo peor. Entonces en vez de usar la cabeza y llamar a la policía usé el corazón pensando que a mi mujer le pasaba algo y entré", explicó Marcel.

"Los ladrones me tiraron al piso y uno me puso un arma en el pecho y me dijo que sacara todo lo que tenía de los bolsillos", continuó, para agregar que uno de los delincuentes le dijo: "No venimos a matar a nadie. Tirate al suelo o te quemo. No busqués guerra".

Marcel contó que mientras tanto su mujer estaba en la planta alta de la casa muy asustada y que, según le contó luego, fue sorprendida por la banda cuando estaba por irse a dormir. "Se le apareció un hombre armado en la habitación, la apuntó, la tomó del cuello y le pidió oro, plata y joyas. Ella estaba muy asustada y comenzó a darles todo lo que teníamos". El artista dijo que los delincuentes entraron sin forzar nada, por lo que cree que tenían llaves de las cinco cerraduras de acceso a su casa, dos en la puerta de reja que da a la vereda, una en otra reja que protege la puerta de acceso principal a la casa y otras dos en esta última.

"Esto no fue una entradera sino una entregadera" sostuvo, y admitió que tiene sospecha de alguien pero prefirió no revelar nada más.

Es que según relató, justamente el día anterior había llevado a su casa 250 mil pesos correspondientes a sus presentaciones, donde hasta entonces los tenía guardados, ya que no había logrado conseguir una caja de seguridad bancaria. "Los traje acá porque el lunes los iba a llevar al banco".