Ricardone clausuró el estacionamiento de la planta Vicentín

La comuna de Ricardone clausuró ayer la gran playa de estacionamiento que la empresa Vicentín tiene en la localidad. La medida fue adoptada a raíz de lo que las autoridades definieron como "graves irregularidades sin respuestas" por parte del empresariado.

"En el día de fecha se procedió a realizar la clausura temporaria de la playa de camiones Vicentín ubicada en la ruta A012, kilómetro 58,4, de la localidad de Ricardone", expresaron ayer las autoridades en un comunicado.

"Esta medida es de carácter preventivo, dictaminada por el juez del Tribunal Faltas de la localidad, dentro de las actuaciones administrativas llevadas a cabo producto de las diferentes y variadas actas de constatación y los informes de higiene y seguridad", abunda.

Habilitación provisoria

Desde la comuna afirmaron que "la firma viene funcionando desde el año 2012 con una habilitación provisoria que nunca se transformó en definitiva debido a que no cumplimento de los requisitos para culminar la misma, y que a la fecha se encuentra vencida".

Además, aseguraron que "fue una medida de carácter extraordinario pero necesaria, producto de lo infructuosas que fueron las negociaciones que se llevaron adelante con la empresa para que se adecue a derecho. Valgan los numerosos argumentos vertidos para justificar sobradamente el accionar sancionatorio, el cual se desarrolló en un marco de legalidad, con estricto apego a los principios constitucionales, respetando todas las garantías procedimentales y con plena jurisdicción y legitimación", argumentaron.

Así, los móviles de la policía y la Guardia Urbana se apostaron sobre la ruta A012 para prohibir la entrada de los camiones.

El presidente comunal, Juan Carlos Doria, expresó los motivos que lo llevaron como autoridad a realizar esta clausura preventiva en la playa: "No era nuestra intención llegar a esto, con una empresa que siempre respetamos, pero ante algunas irregularidades y la falta de respuesta de lo que solicitamos a la empresa nos obliga a ir a la clausura".

"Pasó mucho tiempo"

Doria confirmó que la playa no posee actualmente una habilitación vigente, y hace muchos años que intentan llegar a un acuerdo pacíficamente para que la firma funcione correctamente. "Es nuestra función pública de informar al pueblo y mantener el orden con el pueblo. Venimos charlando pacíficamente con precauciones que deben tomar ante su playa, entrada salida vehicular, no tenemos respuesta. Yo creo que pasó mucho tiempo y no quedó otra salida. Me duele mucho que no hayan reconocido esta parte solidaria y tomar conciencia", agregó Doria.

Esperan que los directivos se replanteen esta situación y "tomen conciencia a fin de levantar la clausura para evitar el caos vehicular en la zona" ante la inminente llegada de camiones: "Esperemos se llegue a un acuerdo para resolver la situación. No queremos llegar a la clausura definitiva, de nuestra parte estamos dispuestos a escuchar", explicó Doria, quien junto al diputado Luis Rubeo informó sobre la medida.