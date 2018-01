"Si tengo que arrodillarme para que Pullaro me reciba, lo haré"

“Si tengo que ponerme de rodillas para que el Ministro Pullaro me reciba, lo haré”, manifestó la intendenta de la ciudad de Esperanza, Ana Meiners, en relación a temas interesantes como el reciente corte de energía eléctrica del pasado viernes que dejó en vilo a la vecina localidad por poco menos de un día. Además, expresó las inquietudes de su gobierno frente a la seguridad.

Corte de luz en Esperanza

Meiners indicó que la planta transformadora que tuvo inconvenientes fue la misma que el pasado 4 de febrero de 2016 protagonizó un incendio y cuyas reparaciones en ese momento, fueron provisorias.

El viernes 12 de enero, día del apagón esperancino, “tuvo que esperarse a gente idónea proveniente de Santa Fe, y a la medianoche se restableció el suministro eléctrico”, tal como indicaron los expertos en la materia.

“Tanto con la EPE como con ASSA, la ciudad tiene serios inconvenientes”, señaló. Por lo que mostró su indignación ya que Esperanza “es una ciudad muy respetuosa del pago de los tributos”.

Fiesta privada del yerno de Fascendini

Durante la jornada donde gran parte de la ciudad de Esperanza estuvo sin luz, uno de los directores de la EPE, Mauricio Weibel, quien es, además, yerno del vicegobernador Carlos Fascendini, utilizó generadores eléctricos para realizar una fiesta privada en la afectada ciudad con gran despliegue de luces, escenario y artistas musicales.

Esto generó polémica e indignación en los ciudadanos.

Al respecto, Meiners decidió abstraerse del asunto: “no voy a emitir opinión porque es una fiesta particular”, expresó.

“Si, cayó mal en la gente pero tampoco puede ser que uno no tenga vida privada”, señaló. Y apuntó: “cuando uno elige la política, elige cómo hacer política y la mía es como estoy actuando en este momento”.

No obstante, prefirió no continuar hablando de la polémica, sin demasiada crítica para realizar: “hay muchos generadores que se alquilan. Si esto sería algo que hubiese afectado a la opinión pública daría mi opinión, pero esto es pura y exclusivamente particular”, finalizó.

Inseguridad

Respecto a un tema tan sensible y que atañe a toda la provincia, como lo es la seguridad, Meiners se mostró confiada en que la ciudad que gobierna, no cuenta con un mapa delictivo llamativo. No obstante, los números muestran diferencias preocupantes con los índices a los que los lugareños están acostumbrados.

Los inconvenientes en materia de seguridad, representan una temática que Meiners plantea hace tiempo. Incluso, en marzo del 2017, la mandataria contó en Aire de Santa Fe, que había realizado una petición al gobierno provincial para tratar el asunto.

Sin embargo, al día de hoy, asegura que no fue recibida por el Ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.

“El señor Ministro pide que nos encontremos nuevamente en actos y que eso es suficiente”, expresó. Y agregó: “se entiende que un señor Ministro esté muy ocupado, pero me parece que cuando un Intendente le solicita una audiencia tiene que ser concedida”.

Meiners se mostró indignada ante la negativa y/o desentendimiento del gobierno provincial para concretar una reunión. Pero confía en que podrá darse en este año: “si tengo que ponerme de rodillas para que me reciba, de rodillas me pondré”, lanzó.

Fuente: SM - Aire de Santa Fe