La hora ha llegado "Cobrita"

Parafraseando viejos sketch televisivos donde el mayordomo anunciaba "La mesa está servida" hoy podemos decir que está todo listo y en el momento justo para que el santafesino de Teodelina, Emiliano "La Cobrita" Domínguez (21 (7) - 0 - 0), de 29 años, comience a escribir su historia grande en el boxeo internacional, luego de haber transcurrido una campaña por demás interesante, exclusivamente, dentro del boxeo doméstico de la Argentina.

El próximo sábado 20 Domínguez subirá al cuadrilátero del Palacio de los Deportes Marcel Cerdán, de Levallois-Perret, Francia, para enfrentar, ciertamente, a un rival espejo como lo es el local, nacido en Toulouse, Mohamed Mimoune (19 (2) - 2 (0) - 0), de 30 años, ocasión en que estará en disputa el Título Mundial Welter Jr, vacante, de la International Boxing Organization (IBO), en pelea pactada a la distancia de 12 rounds.

Decíamos que es un rival espejo ya que Mimoune tiene en gran medida características propias de Domínguez como ser el buen boxeo privilegiado sobre el escaso poder de pegada, similitud de edad, records parecidos (aunque Domínguez aun se mantiene invicto y el francés no), carreras que, a pesar de estar bien consideradas en la opinión de los entendidos, aun no han recibido el reconocimiento y el espaldarazo popular, de alli que para ambos es, sin dudas, una pelea de trascendental importancia.

Mimoune es actualmente Campeón de Francia y de Europa en el Peso Welter, división ésta de los 66,678 Kg, donde ha realizado sus últimos combates y deberá en esta oportunidad descender a los 63,503 Kg del tope máximo de la categoría Welter Jr, en lo que será su primera meta a vencer para este enfrentamiento.

En su última pelea, realizada en octubre del año pasado, consiguió su mejor victoria profesional, derrotando en Mánchester, Inglaterra, al local Sam Eggington, lo que le valió la posibilidad de disputar el título mundial IBO el próximo sábado.

La Cobrita Domínguez por su parte, no ha combatido fuera de nuestro país, pero en el orden nacional tiene triunfos importantes ante rivales de prestigio como Jonathan Eniz, Sergio "El Ruso" Gil y Damián Yapur, entre otros, por lo cual se encuentra en un momento óptimo y con muchas chances de salir victorioso en Francia.

Se encuentra en la posición N° 2 en el Ranking Argentino, solo por debajo del Campeón Damián Yapur, a quien ya le ganó y el primer rankeado jujeño Juan José Velasco.

En la opinión de EN ESTE RINCON las chances que le asisten a Emiliano Dominguez para ganar el combate son altas, ojalá, por el y por el bien del boxeo argentino, se dé.