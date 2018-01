La ruta 7 será autopista y ruta segura desde el kilómetro 63,20 hasta Potrerillos

En la Sala Hispano de Rufino se desarrolló el viernes último un encuentro de carácter informativo convocado por el Gobierno nacional para brindar detalles sobre la primera etapa de proyectos que comprende la construcción de una nueva red de autopistas y rutas seguras en los denominados Corredores A, B, C, E, F y Sur. El encuentro fue encabezado por el intendente Natalio Lattanzi, autoridades de Vialidad Nacional, legisladores, concejales y presidentes comunales.

En el espacio participativo, vecinos opinaron y consultaron sobre la iniciativa de Red de Autopistas y Rutas Seguras, a través del sistema de Participación Público-Privada, que tiene como objetivo desarrollar una red vial federal interconectada. Entre las ciudades más importantes de este corredor por la ruta 7, se encuentran San Andrés de Giles, Junín, Chacabuco, Rufino, Laboulaye, La Paz y Luján de Cuyo.

El nuevo Corredor Vial “C” está integrado por las rutas nacionales 7 y 33. La 7, desde el Km 63,20 hasta el límite con Córdoba y San Luis, para continuar luego en el límite entre la provincia de San Luis y Mendoza hasta el Km 1095,42 en la localidad de Potrerillos. El tramo de la ruta 33 incluido en este corredor, va del Km 437,08 en la localidad de General Villegas, hasta el empalme con la 7 en el kilómetro 534,61.

Metas

La traza de la ruta 7 se caracteriza por tener el mayor volumen de tránsito de la Argentina. Por allí circulan gran cantidad de vehículos de transporte de carga internacional, para el movimiento de mercancías entre nuestro país y Chile, a través del Paso Internacional “Los Libertadores”, por el túnel del “Cristo Redentor”, generando un corredor Bioceánico. Al encontrarse en gran parte en una zona de producción agrícola-ganadero, a todo este flujo de transporte pesado internacional se le agrega el transporte pesado local y regional para el traslado de soja, trigo, maíz, entre otros.

Como consecuencia, disminuirán los costos, para una mayor y mejor integración entre las provincias y consecuentemente de la Argentina con Chile. Asimismo, con la ejecución de variantes, como la de la laguna La Picasa, se busca dar una solución definitiva a los constantes problemas de inundación que sufre esa zona, generando desvíos en el tránsito.

Paso a paso

El intendente macrista Natalio Lattanzi remarcó el avance “paso a paso con la palabra empeñada” y que los rufinenses quieren ser “aliados de este gran proyecto y no obstaculizar todo el desarrollo que se necesita para el país y la región”. También rescató la importancia del anuncio en el contexto de que la ruta 7 se encuentra cortada desde hace meses a la altura de La Picasa.

Finalmente, la concejala María Ana Menghini dijo que los rufineses se encuentran en un lugar particular, por hallarse a escasos kilómetros de Buenos Aires y Córdoba, y que con el corte de la ruta 7, por La Picasa, están “bastante aislados”. “Rufino tiene una necesidad urgente de contar con la autopista de la ruta 33 funcionando y ni hablar de la posibilidad de continuarla hasta General Villegas y también hacia la ruta 7”, manifestó.

Y aseveró: “Estamos preocupados por los plazos (de la autopista). Presentaron un programa que a esta altura ya deberían estar construyendo y nosotros no estamos viendo nada. Ni siquiera una máquina. Participamos y somos positivos para que esto avance. Pero vemos un retraso que nos tiene preocupados como representantes de la comunidad. Y la falta de definiciones al avance de la obra. Apelamos a que se concreten en los hechos las promesas realizadas”.

Beneficios

Los beneficios directos de una mejora caminera están medidos por los ahorros y beneficios que los usuarios obtienen debido a mejoras. Entre los principales se encuentran:

a) Ahorro por disminución de los costos de operación de vehículos o costos de transporte en general.

b) Ahorro por disminución del tiempo de viaje. A los fines del cálculo de los beneficios se utilizó el programa de computación HDM-IV, que es una herramienta muy utilizada en la Argentina y en el mundo para el análisis, la planificación, gestión y evaluaciones de mantenimiento y mejoramiento de caminos. Este programa fue desarrollado por la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR) y permite determinar los ahorros de los usuarios de un camino por disminución de costos de operación de los vehículos y el ahorro por disminución del tiempo de viaje.

Principales obras

Autopista: adecuación de travesía urbana de Junín sobre ruta 7.

Autopista: Variante de traza en Desaguadero.

Ruta Segura: variante de traza en La Picasa.

Ruta Segura: Pavimentación de banquinas y construcción de carriles de sobrepaso en la ruta 7 en el tramo Junín (Km 266,50) - límite Córdoba/San Luis (Km 653,94).

Ruta Segura: Pavimentación de banquinas y construcción de carriles de sobrepaso en la ruta 33 en el tramo General Villegas (Km 437,08) - Rufino (Km 534,61).