Por incumplimientos alertan sobre posible corte de servicio a PAMI en Venado Tuerto

Allí hacen foco sobre lo inviable de este sistema de salud trazado desde la administración nacional de PAMI y alertan sobre la posibilidad de que en Venado Tuerto ocurra lo que ya sucedió en Firmat, Alejo Ledesma y otras localidades de la región: que se corte el servicio a los jubilados por las condiciones leoninas, las imposiciones unilaterales y los incumplimientos.

En el texto puede leerse que desde “Circulo Medico hemos estado sentados permanentemente en todos los foros serios (locales provinciales y nacionales) para colaborar en la búsqueda de soluciones reales y sustentables, evitando como norma el tratamiento mediático de estos temas sensibles. El planteo ligero en los medios de comunicación de temas tan complejos como los expuestos, muchas veces satisface egos personales, pero aumentan la angustia en una población a la que, día a día, le van sobrando los motivos cotidianos de zozobra”.

Además, señalan que las argumentaciones de la directora del Hospital Alejandro Gutiérrez, Cecilia Petrich, centrando la mayor incidencia en la producción de este déficit “en la falta o insuficiencia de recursos humanos, médicos especialistas y de guardias, anestesistas que frenan la producción de las cirugías, enfermera/os, paramédico, etc.” y que “es un problema general en el país, no solamente en Venado”, son conceptos que el Círculo suscribe y comparte las dificultades que provocan.

En cuanto al planteo municipal, desde el Círculo Médico dicen que son “muy entendibles en una población que cada vez en mayor medida, día tras día, va pasando a depender de la asistencia pública por los incrementos en el costo de vida, los servicios, por perdida de sus trabajos en relación de dependencia; engrosando un cuentapropismo desesperado”.

Luego hacen mención de las definiciones vertidas por la jefa local del PAMI, Marisa Maldonado, que “en un desarrollo catastrófico” responsabiliza al sector privado. Dice el documento: “cuando alude al sector privado, se refiere a la atención a pacientes cubiertos por Obras Sociales, nacionales y provinciales, gremiales, mutuales, prepagas, etc. Todos ellos administradores de mucho dinero. Los prestadores (médicos e instituciones médicas) no participan más que en la etapa final: en la atención al paciente. Los médicos no administramos esos suculentos fondos”. Y califican de “lamentable” el hecho que algunos funcionarios se manifiesten públicamente “contra nosotros”, con “críticas infundadas, generalizaciones imprecisas, visiones parciales y sesgadas, intentando distorsionar la realidad y desviando la atención, con el fin de no asumir las responsabilidades políticas que les caben a aquellos quienes deben de solucionar los problemas del sector salud, en serio y para siempre”.

Hacen un llamado a “no confundir a la población” y se asumen víctimas de un “sistema de salud que perpetúa viejos problemas” tanto como los pacientes. Aluden a “inoperantes funcionarios políticos” que hay que soportar y al derroche de recursos estructurales y burocráticos. “No somos los ‘prestadores privados de la salud’ los que les achicamos a su mínima expresión la provisión de medicamentos a los jubilados, ni los que incumplen con el pago de los compromisos contractuales firmados. Por caso, un solo establecimiento de salud de referencia regional, ha firmado convenio por un valor de cápita de $ 409,10 por afiliado, pero recibe desde el comienzo de la vigencia de ese acuerdo una cifra mucho menor, lo que constituye actualmente una deuda a reclamar de $ 9.645.000”, fustigan.

Y agregan, ironizando: “¿Es consciente la Jefa local del Pami que en Firmat no hubo prestaciones durante la mayor parte del desarrollo del nuevo convenio, y hoy los jubilados solo reciben algunas muy puntuales fuera de convenio? ¿Sabe porqué señora jefa? Porque no les alcanza lo que les paga PAMI, y decidieron no ser parte de esta maniobra de ahorcamiento suave y progresivo ¿Sabe que todos esos afiliados se atienden mayoritariamente aquí en Venado? ¡Y por pedido de ustedes, para evitar el colapso y sobre todo el deterioro político! ¿Sabe que cerró un sanatorio, y que también esos afiliados fueron derivados a los pocos que quedaron en pie? ¿Sabe que Arias y Alejo Ledesma también los vuelca a Venado Tuerto sus afiliados más complejos? Es muy triste leer esas amenazas que no son dignas ni de quien vienen, ni de los destinatarios de las misma”.

Por último, aclaran que no se trata de justificar prácticas abusivas, sino que “una demora en un turno no urgente, una guardia retrasada, no puede opacar el sacrificio que estamos haciendo para sostener este sistema. Cuando amenaza que va a ejecutarnos, sacarnos capitas, etc; cuéntele a la gente dónde las va a mandar a atender, dentro de este perverso sistema inventado por ustedes mismos”. Y explican que los servicios que prestan los privados responden a aranceles “rígidamente regulados” y, en muchos casos, “unilateralmente impuestos”. “Las Asociaciones Profesionales y las clínicas y sanatorios nos vemos obligados a admitir contratos por capitación (como lo impuso recientemente el PAMI), con valores claramente insuficientes. Pero esto no es visualizado por la Jefa de la delegación local del PAMI como parte del problema ¿Se deshumanizan los médicos, o se vuelven hipócritas algunos funcionarios? ¿Por qué se insiste con mantener intervenido el PAMI desde el año 1976, y no lo devuelven a sus legítimos dueños: los jubilados”, dicen en el documento.

Además, detallan que en el sector privado de Venado se realizan alrededor 300 a 400 practicas quirúrgicas por mes solo de Pami. Una misma cantidad, o incluso más, que en el Hospital. El valor es de $10,50 por galeno quirúrgico, contra $23 en el Iapos. “La población debe saber que así comenzaron las dos estafas que le hizo el PAMI a los prestadores locales: una en el año 1.996 y la otra en el 2.001/2, donde quedó debiendo más de cinco millones de dólares solamente en nuestra región (deuda acreditada y consolidada pero nunca saldada). Ello motivó el quebranto y cierre de cuatro sanatorios. Vale la pena recordar también que el suicidio del Dr. René Favaloro tuvo su desenlace por estos hechos, magnicidio inducido nunca aclarado”, apuntan.