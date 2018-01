Gabriel Giacopetti : Nuevo incorporación

Studebaker busca formar sus 11 en cancha y el ex Atlético Elortondo y Sportivo Rivadavia formará parte del plantel.

"Muy contento de llegar, de estar en este primer entrenamiento, presentarme al grupo, al cuerpo técnico, a los dirigentes.

En Atlético el tiempo que estuve me fue bien, la gente me trató muy bien. Me tocó pasar por Rivadavia que hicimos un gran Federal con algunos altibajos en el medio por algunas diferentes circunstancias, pero creo que en lo deportivo y lo personal tuvimos con el grupo coronando la Liga y yo en el Federal un gran año en cuanto a rendimiento, me parece que estuve bien. Y la llegada acá fue muy rápida, como uno quiere, con una idea de pelear el campeonato que es lo que uno busca, ser competitivo siempre.

La Liga esta es la más dura, no hay que envidiarle nada a ningún torneo, lo que si se hace más complicado (torneo federal) el rival...el día a día es