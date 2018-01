Nacieron los primeros trillizos en el hospital de Venado

Los tres bebés llegaron al mundo por cesárea y se encuentran en buen estado en cuidado del personal de neonatología hasta que alcancen los dos kilos de peso. La intervención programada, fue pasada las 9:30. Hubo un importante despliegue de profesionales, que incluyó tres equipos de neonatología, tres obstetras y tres enfermeras.

Para el mediodía del lunes 15 de enero, la mamá ya presentaba buen ánimo y condiciones aceptables de salud, por lo que accedió a hablar con la prensa. Comentó que se fue enterando con el paso de los meses que iba a tener trillizos.

“La primer eco me la hice al mes y algo. Era uno. La doctora vio que tenía mucho vientre y no se conformó con eso, me mandó a hacer otra. A los tres meses, salió que eran dos. Y a los siete meses, vine a una eco y salieron que eran tres”, explicó entre risas.

“Sentía muchos movimientos y pataditas. Eso me llamaba la atención”, dijo. Además, contó que la pareja ya tiene un nene de 12 años. “Fue una emoción muy grande. Estamos muy contentos. La atención del hospital fue muy buena y por eso estamos conformes”.

También, explicó que durante 24 horas los bebés se alimentarán por suero, luego lo harán vía intravenosa con leche y apenas aumenten ya se podrán ir a sus casas. Los nombres, fueron elección de sus papás, que los buscaron en las redes sociales. Al de Jeremías, lo eligió la mamá de Eliana.

Por su parte, el abuelo paterno, José Nelson Barrera, destacó sentir mucha alegría y emociones encontradas: “No me lo esperaba. Tengo cuatro niños mayores y ahora una chiquita de cuatro años. Nos dieron la noticia de uno primero, de la segunda y de la tercera después. Eso nos puso feliz. Ojala que dios los pueda usar. Porque él los trae con un propósito”.

Y agregó: “Se agranda la familia. Es un orgullo. Nacieron a tres días de mi cumpleaños. Por eso estoy super feliz. Me supera la alegría. Quiero verlos y tenerlos conmigo. El que no lo vive no sabe la felicidad que se siente”.

Finalmente, la supervisora coordinadora de Unidad de Gestión Materno Infantil, Paola Bongiovanni (matrícula 4267) destacó que sean los primeros trillizos del nuevo hospital y que el procedimiento haya resultado exitoso. “Se armó un equipo impresionante desde la unidad de Maternidad y de Neonatología. Fueron tres médicos, tres enfermeros, tres obstetras. En materia de recursos humanos, fue una movida grande”.

En este orden, aclaró que los recién nacidos no necesitaron ventilación asistida ni ningún requerimiento extra que requieren estos niños. “Fue una cesárea programada. Se manejó la posibilidad de que podían nacer antes. Salió como se había previsto. La mamá estaba tranquila y eso tiene que ver con el equipo que estuvo con ella acompañándola. Esto habla del buen trabajo de los profesionales y de la institución”.