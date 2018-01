Claudio Politti : 40 años de servicio Voluntario

El jefe del cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad se retira cumpliendo con la ley que se reglamenta

Dialogamos con él para repasar su vida dentro del cuartel y su experiencia de vida bomberil.

“Ingresé al cuartel en el ’77, tenía 14 años, mucho no me dejaban, te tuvieron todo ese año yendo a las reuniones pero no me tomaban asistencia.

El 24 de marzo del ’78 me hicieron la primer ficha de inscripción y comenzamos muy distinto para lo que es hoy la prestación de servicio. Recuerdo que el 21 de mayo de ese mismo año salí al primer incendio, que era una cosa imposible con 15 años.

Hace unos 20 años hubo un suceso muy importante en el país que marcó un antes y un después dentro de los bomberos que fue un incendio declarado muy grande de montes en Puerto Madryn y en función de ese incendio perdieron la vida 25 bomberos de Puerto Madryn y a partir de ahí se lanzo que los bomberos podían ser bomberos a partir de los 18 años y contar con un seguro de vida y esas cuestiones que generaron dentro del sistema bomberil nacional un gran inconveniente.

Pero en la época que yo entre no se tenía, nos acercábamos al cuartel queriendo y con ganas de colaborar y en ese momento había otra estructura en todas las instituciones de nuestra localidad y en el país en general. La gente formaba comisiones que se trabajaba y el bombero no era ajeno a eso. Nosotros trabajamos en la construcción del cuartel, hicimos los pisos, recuerdo haber cargado los techos del edificio que hoy se ve adelante.

En ese momento se trabajaba de otra manera en lo que hace a la atención de las víctimas y la atención a los incendios. A partir de esa movida, en el año ‘95/’98 empezamos a hablar de capacitarnos y empezarnos a conformar la Federación que estaba conformada y había que llegar. No había los medios que hay ahora, tenían una provincia extremadamente larga y eso hace más difícil el tenernos que juntar y que la ideo cincracia que tiene cada región, la del norte y la del sur específicamente hay distintas realidades geográficas. En el norte tenemos todos los montes, la zona del litoral el Paraná…eso hizo que los bomberos se pudieran juntar de a poco y empezar a transmitir la capacitación que teníamos los del sur a la del norte y los del norte a las del sur.

Después también aparecieron los servicios de emergencia en las localidades, porque bomberos se nutrió de un montón de espacios que no ocupaba el estado y entonces lo empezamos a cubrir nosotros porque no había quien hiciera…esto me refiero a que los bomberos fueron creados puntualmente para atender el incendio, pero ante la falta de elementos para cubrir por ejemplo la parte de accidentología, en función de eso.bomberos ocupó esos espacios.

Tenemos un compromiso con la comunidad y más allá que a uno le guste si no se puede no se puede porque hay una ley.

Qué pasó acá ? Los políticos fueron agregando a la ley de bomberos que teníamos trabajo. Salió la primer ley provincial que es la 9800 que tuvo vigencia hasta el 2009, se puso en vigencia la 12969 que con esa ley estamos todavía, y los bombeos de Cañás no son más que el reflejo de bomberos de toda la provincia y a nosotros nos tocó crecer con la comunidad, crecimos en cantidad de hombres, crecimos en capacidad, crecimos en capitalizarnos en tecnología.

En el ’93 apareció la primera autobomba 0 km porque veníamos con un estándar de vehículos usados. Fue el 8 de diciembre, que hubo un accidente y la utilizamos con la colaboración de un montón de bomberos que habían venido al evento de la presentación.

A partir de ahí, más que había compromiso de seguir capacitándonos a la utilización del nuevo material. Después apareció la tijera hidráulica al año siguiente para rescate vehicular y dentro del cuartel se fue generando una división de penas y gustos en cada uno de los bomberos. Tuvimos esa posibilidad, al que le gusta trabajar en fuego se lo capacitó, al que le gusta trabajar en rescate vehicular se lo capacitó de la misma manera.

Después apareció la parte de pre-hospitalario porque tenemos un sistema que no tenemos la preparación de gente para la atención de la víctima cuando tiene un accidente hasta que llega al centro de atención médica. Nos preparamos en eso, hicimos los cursos correspondientes. De hecho 3 o 4 se profesionalizaron en enfermería, otro agarró la carrera de medicina y hoy es médico y fuimos nutriéndonos de personas que se acercaban al cuartel para brindarnos capacitación y hacer una apertura de la visión que tenemos hoy.

Seguramente fueron muchos, voy a mencionar a uno que creo que fue importante en su incorporación que fue el doctor Alberto Grossi, que vino y nosotros teníamos coo una competencia para ver siempre pensando de buena manera de atender a las víctimas y por ahí con el servicio nuevo de GEMED ya estaba recién en funcionamiento, era como a ver quien llegaba primero, y con la incorporación de Alberto que estaba en los dos lugares, hicimos un nexo para ver que cada cual tenía su función su trabajo. Nosotros empezamos a inmovilizar, empaquetar y preparar, el médico a trasladar; todo eso fue en beneficio de la comunidad y gracias a Dios y a una imagen de la Virgen en el cuartel que siempre nos acompañó para que nos salgan las cosas bien y podamos prestar atención, que no se nos lastimaran los bomberos más allá de cuestiones leves. Para nosotros prestar el servicio no es simple. Porque en este momento vos recibís un llamado de una emergencia y a lo mejor estás en tu actividad privada, tenes que dejar lo que estás haciendo, tenes que ir al cuartel, cambiarte, salir y llegar a la víctima.

Este es el compromiso que hemos formado, con los chicos, con los hombres que son impagables, de trabajar, de auto-mantenerse, de mantener a su familia.

El sistema de bomberos trabaja puntualmente con dos organizaciones dentro de las bases : una es la comisión directiva que son la gente más grandes que manejan las cuestiones económicas y los destinos del cuartel y por otro lado los que hacen la parte operativa.

Acá siempre se trabajó en conjunto, de manera igual, yo siempre digo que los bomberos tenemos la ventaja de que por lo menos tenemos la posibilidad de salir y demostrar lo que somos capaz de hacer.

Transcurrieron 40 años que la verdad se me pasaron, me parecía que no iba a llegar nunca, obviamente uno se va preparando porque tenemos una ley provincial que nos regula y dice que podemos ser bomberos desde los 18 a los 55. En febrero cumplo los 55 años, tenía que retirarme y aproveché la despedida de fin de año.

Todo ese trayecto y todo ese trabajo, quiero agradecer a todos, porque empecé desde muy abajo y un montón de cosas las pude hacer porque me apoyo la comisión directiva, mis mismos compañeros. Porque había fin de semanas que me tenía que ir a capacitar o a las reuniones y acá sabía que el respaldo estaba.

Todo eso hizo también que creciera la gente que está conmigo, tienen grados, tienen todos los exámenes hechos y está todo en condiciones.

También quiero comentar que hace muchos años que trabajo en la provincia y hace 6 meses fui reelecto con el cargo de subjefe provincial. Este cargo o voy a tener por 3 años y medio más. Esto me va a dar la posibilidad de seguir recorriendo los cuarteles de la provincia.

Mi función es representar a los 140 cuarteles que tiene la provincia, conducir un poco las jefaturas regionales, hay 10 que nos juntamos todos los meses y ahí se mandan toda las capacitaciones que se van a hacer, también está la escuela de cadetes. En la provincia conmigo hace muchos años que trabaja Pedro Obuljen, han trabajado muchos más Barros, Horacio un poco más o menos ha participado y toda la capacitación de acá, Marcelo Caresani, Andrés Puebla, Martín Paz se han capacitado para trabajar. Iván Elisei está a cargo del pre-hospitalario en la provincia, Hugo Sangiácomo trabaja en lo que es rescate en altura todo con cuerdas, un grupo de gente trabaja en rescate vehicular, que siempre hay alguna técnica nueva que se van desarrollando, aparecen autos nuevos…Pasamos desde mi comienzo en el cuartel que íbamos a la ruta y agarrábamos a la persona que estaba herida y la llevábamos atrás de una camioneta; pasamos a tener equipamiento, saber utilizarlo, inmovilizar a la gente. Fue un cambio generacional y un cambio técnico para las víctimas.

Antes era todo voluntad y hoy necesitamos que los bomberos no solo sean voluntarios sino profesionales.

Me resta agradecer a la comunidad porque 40 años de bombero y 28 años de jefe no se consigue porque uno sea muy bueno, se consigue porque hay un apoyo importante de la gente que te rodea, un apoyo de la comunidad y sobre todas las cosas un equipo de trabajo que hoy está armado.”