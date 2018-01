Otra muerte narco en Rosario: cae una ladera de Los Camino y la amenaza de Los Funes empieza a cumplirse

"Se piensan que me quebraron matando a mi hermano. Saben que tengo ganas de salir a matar, que tengo más que antes. No saben que la guerra no terminó. La guerra va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica".

La amenaza la escribió la semana pasada Lautaro Funes, integrante de un clan que busca imponerse en el negocio de la droga en Rosario. El mensaje de Facebook lo redactó horas después del crimen de Ulises, uno de sus hermanos. Iba dirigido a la familia Camino, el grupo enemigo con el que mantienen una guerra que ya se cobró más de veinte vidas en la zona sur de la ciudad.

La amenaza empezó a cumplirse. Anoche asesinaron a la hermana de uno de los principales laderos de los Camino, un ex barra brava de Newell´s que hoy está tras las rejas. Se trata de Ariel "Tuby" Segovia, mano derecha de Alexis Camino, hijo de Roberto "Pimpi" (ex jefe de la hinchada leprosa), quien tomó las riendas del negocio familiar tras el crimen de su padre en 2010.

La mujer, de 36 años, viajaba como acompañante en una moto que fue atacada a balazos. El conductor fue herido y hospitalizado, aunque su vida no corre peligro. El hombre llegó a declarar antes de ser internado. Reconoció a Alan Funes, hermano de Lautaro y prófugo de la justicia por violar un arresto domiciliario --disparó al aire con una ametralladora en Año Nuevo-- como autor del atentado. "Fue uno de los que disparó", le dijo a la policía.

Segovia está preso acusado de instigar tres crímenes en 2016. El blanco de una de esas ejecuciones era Lautaro Funes, aunque las balas fueron para la persona equivocada. En el ataque asesinaron a Lisandro Fleitas, un albañil que iba junto a su mujer y su hijo de 6 años.

"El objetivo era dar muerte y vengarse de Funes. Pero se equivocaron de persona", narró el fiscal Schiappa Pietra en una de las audiencias (febrero del año pasado) en la que Segovia se sentó en el banquillo de los acusados junto a Fernando "Andy" Camino, sobrino de "Pimpi" y primo de Alexis.

Aquella jornada judicial tuvo un condimento especial: al lado de los dos delincuentes se ubicó el abogado penalista Marcos Cella, imputado por su participación secundaria en uno de estos asesinatos. Por aquel entonces, Cella representaba a Segovia. En una charla telefónica su defendido le comentó que iba a "eliminar" a una testigo. El letrado quedó en la mira por haber avalado el ataque.

La Fiscalía reconstruyó un intento de homicidio en el que ambos participaron Segovia y Camino. El 29 de noviembre de 2016, un joven se se bajó de un auto para comprar droga en el Fonavi de Grandoli y Lamadrid, un territorio que convive con un fuego cruzado por la guerra entre estas dos familias.

El chico subió unas escaleras y lo hicieron pasar a un departamento. En el auto lo esperaban sus amigos. El plan era comprar algo de marihuana y seguir de fiesta. "Vos sos de los Funes, a vos te vamos a hacer cagar", le dijeron los dueños del lugar, un grupo de cinco jóvenes entre los que estaba "Andy" Camino. Lo sentaron en una silla, le dispararon en el rostro y le robaron los 150 pesos que tenía en el bolsillo. "Vamos, ya lo matamos", dijo uno de los agresores. Abrieron la puerta y se fueron sin inmutarse. En la huida dispararon contra el auto que estaba esperando. Los compañeros de la víctima aceleraron y escaparon.

La víctima, milagrosamente, sobrevivió. Quedó 20 minutos inconsciente con un orificio de entrada y salida en la mejilla. Salió del departamento, caminó unos pocos metros y se desplomó no bien encontró algo de asfalto. Estuvo varias semanas internado y cuando se recuperó declaró en fiscalía. "Me confundieron con uno de los Funes, por eso me atacaron", le explicó a los investigadores. Una llamada telefónica permitió encontrar a los responsables del ataque.

Camino llamó a Segovia, quien ya estaba detenido en la cárcel de Piñero para contarle la proeza. "Justo pasó un auto por acá. Se colaron y le chupamos a uno, a un colorado. Le dimos de baja", le avisó. "Bueno, fijate cómo lo vas a descartar. Tratá de zafar, lo que necesites, llamame", respondió su cómplice. Camino quedó imputado por el delito de intento de homicidio y Segovia por encubridor.