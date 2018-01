Torneo Federal "C" : Central Argentino, Pueyrredón y Unión y Cultura tienen zona y fixture

El Consejo Federal del Fútbol de la AFA dio a conocer las ZONAS y el FIXTURE del Torneo Federal "C" 2018. Los equipos que representan a la Liga Venadense de Fútbol : Central Argentino, Juventud Pueyrredón y Unión y Cultura, integrarán la "Zona 7" junto a Sociedad Italiana de Alcorta

El Consejo Federal del Fútbol de la AFA dio a conocer las ZONAS y el FIXTURE del Torneo Federal "C" 2018.

Los equipos que representan a la Liga Venadense de Fútbol : Central Argentino, Juventud Pueyrredón y Unión y Cultura, integrarán la "Zona 7" junto a Sociedad Italiana de Alcorta.

El torneo arrancará el 28 de enero y ofrece 16 ascensos al Torneo Federal "B" 2018.

ZONA 7

Ligas - Clubes

CENTRAL ARGENTINO

UNION Y CULTURAL

JUV. PUEYRREDON

SOCIEDAD ITALIANA LOS ANDES

FIXTURE

1ra. Fecha - 28/01/18

C. ARGENTINO vs. UNION Y CULTURA

SC. ITALIANA vs. JUV. PUEYRREDON

2da. Fecha - 04/02/18

JUV. PUEYRREDON vs. C. ARGENTINO

UNION Y CULTURA. vs. SC. ITALIANA

3ra. Fecha - 11/02/18

C. ARGENTINO vs. SC. ITALIANA

JUV. PUEYRREDON vs. UNION Y CULTURA

4ta. Fecha - 18/02/18

UNION Y CULTURA. vs. C. ARGENTINO

JUV. PUEYRREDON vs. SC. ITALIANA

5ta. Fecha - 25/02/18

C. ARGENTINO vs. JUV. PUEYRREDON

SC. ITALIANA vs. UNION Y CULTURA

6ta. Fecha - 04/03/18

SC. ITALIANA vs. C. ARGENTINO

UNION Y CULTURA. vs. JUV. PUEYRREDON