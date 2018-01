Con 64 argentinos y candidatos repetidos, comenzó el Dakar 2018

La 40ma edición del clásico Rally Dakar, décima consecutiva que se corre por caminos sudamericanos, comenzó en Lima, Perú, con un total de 64 argentinos, entre pilotos y navegantes, que tomarán parte de una prueba que tiene a los mismos candidatos de los últimos años y que será la última de Peugeot entre los autos.

Precisamente la marca francesa es la que cuenta en sus filas a los principales aspirantes al triunfo, con el ganador 2017 y máximo triunfador de la prueba Stéphane Peterhansel (Francia), Sebástien Loeb (Francia), Carlos Sainz (España) y Cyril Despress (Francia).

Además, aparecen el siempre protagonista, y ganador en 2011 y 2015, Nasser Al-Attiyah (Toyota, Qatar) y el español Nani Roma (Mini), ganador 2014, mientras que el rendidor sudafricano Giniel de Villiers apostará a quedarse con su primera corona con su Toyota.

En motos, KTM buscará revalidar el 1-2-3 que obtuvo el año pasado con el ganador de ese Dakar, el británico Sam Sunderland, como principal candidato, quien será acompañado por el austríaco Matthias Walkner (subcampeón), y el español Gerard Farrés Guell, tercero en 2017.

Para sacarle el reinado a KTM aparecen como candidatos el español Joan Barreda (Honda) y el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), entre otros.

El piloto portugués Paulo Goncalves (Honda), uno de los principales animadores en Motos en los últimos años, decidió a último momento no correr por no recuperarse de una lesión, y será reemplazado por el chileno José Ignacio Cornejo, que será el gmochileroh del equipo.

En los cuatriciclos hay sorpresas año tras año, aunque en la previa se puede consignar al ruso de Yamaha Sergei Kariakin, ganador 2017, al chileno Ignacio Casale (Yamaha), al argentino Pablo Copetti (Yamaha), tercero en 2017 y al polaco Rafal Sonik (Yamaha), como principales favoritos.

En los camiones no estará presente el histórico Gerard De Rooy, por lo que los Kamaz quieren consolidar la hegemonía tras la victoria de Eduard Nikolaev, quien aparece nuevamente como principal aspirante a quedarse con la victoria, junto con los otros rusos de Kamaz Dmitry Sotnikov, Airat Mardeev y Anton Shibalov.

En total, se inscribieron 525 participantes de 54 nacionalidades, y habrá 343 vehículos, que se dividen en 142 motos, 51 cuatriciclos; 105 coches -incluidos 14 Vehículos Utilitarios Todo Terreno- y 45 camiones.

Entre los argentinos, en autos, se destaca la presencia del mendocino Orlando Terranova, quien corrió en todas las ediciones sudamericanas.

También estarán en la categoría Emiliano Spataro, Juan Manuel Silva, Lucio Álvarez, Sebastián Halpern, Alejandro Yacopini y José Blangino, entre otros.

En Motos, sobresale nuevamente el salteño Kevin Benavides, quien fue cuarto en 2017 y seguirá en el equipo oficial Honda HRC. Con iguales ambiciones se anotaron Franco Caimi, Martín Duplessis y Pablo Pascual.

Los "cuatris" cuentan una vez más con la ausencia de los hermanos Patronelli. En cambio, sí darán presente el joven cordobés Jeremías González Ferioli, quien terminó segundo en 2015, Gastón González, Pablo Copetti, Gustavo Gallego, Daniel Mazzucco y Pablo Novara.

En camiones competirá el cordobés Federico Villagra, que al mando de un Iveco será el primer piloto de la marca, ante la ausencia del múltiple campeón holandés De Rooy. El 'Coyote' estará secundado en la cabina por Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi.

Los casi 9.000 kilómetros que recorrerán las máquinas para llegar a la meta estarán divididos en 14 etapas, de los cuales 4.500 kilómetros serán cronometrados, tiempos que determinarán las clasificaciones.

Serán seis etapas por Perú; tres por Bolivia y las cinco restantes por caminos de la Argentina.

En su transcurso tendrán que afrontar una etapa maratón para todas las categorías entre La Paz y Tupiza (etapas 7 y 8), y además -sólo para las motos y quads- habrá otra etapa maratón entre Salta y Chilecito (etapas 10 y 11).

En esos segmentos, los vehículos no pueden recibir asistencia durante la noche, por lo que de tener que realizar alguna reparación en las máquinas, deben ser los mismos pilotos y acompañantes los encargados de hacerla.