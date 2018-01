Creciente demanda de vecinos que no pueden pagar los servicios

Con el anuncio realizado por las autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica (CEVT) en la reunión de la semana pasada junto al arco político local y representantes de instituciones intermedias, que hacían referencia, por un lado, a la caída del convenio entre el Ministerio de Energía de la Nación y la planta generadora de energía que funciona en el Parque Industrial La Victoria, y por otro, a las dificultades de un alto porcentaje de vecinos para afrontar el pago de las boletas del servicio.

En primera instancia, y en lo que respecta a la planta generación de energía, remarcó que “hay un convenio nacional, otro provincial y otro local, a través de la CEVT, lo que permite que, además de comprar energía a la EPE y hacer la subdivisión para el abastecimiento a la ciudad, tenga la posibilidad de que ante una dificultad o el corte de alguna línea que lleve a una interrupción del suministro, inmediatamente empiezan a funcionar los generadores propios, lo que posibilita que no haya cortes de luz prolongados en la ciudad”.

Seguidamente expresó: “Esta planta tiene un valor muy importante, costó mucho instalarla, por lo cual sería una pena perderla, porque son cosas que no se reponen fácilmente”.

Por otro lado, y haciendo referencia a las estadísticas presentadas por los directivos de la Cooperativa y del Sindicato de Luz y Fuerza, donde se puso en conocimiento que un 60 por ciento de la ciudadanía tenía dificultades para afrontar los costos del servicio eléctrico y que un 20 por ciento había sido notificado del inminente corte de luz, el mandatario señaló: “Estamos hablando de un alto porcentaje con serias dificultades para el pago de las boletas que aún no tienen aumento, es decir que la situación se agravará con el traslado de los incrementos que ya anunció la Empresa Provincial de la Energía”.

Asimismo contó que “desde Acción Social estamos trabajando porque otro dato es que no hubo reconexiones de medidores que fueron desconectados del servicio, por lo que se supone que estamos con vecinos sin luz”.

Freyre también manifestó que desde el área social de la Municipalidad se colabora con centenares de vecinos que acuden al Estado por presentar dificultades para pagar los servicios básicos e indispensables como es la luz o el gas.

“Estas demandas, como muchas otras que habían desaparecido tiempo atrás, por ejemplo el pedido de alimentos, hoy son cotidianas. Y no se da sólo en personas que están desempleadas o de jubilados, sino que también hay comercios que solicitan esta colaboración. La realidad es que las ayudas que puede brindar el Municipio son para paliar lo inmediato y de un valor que no alcanza a cubrir la totalidad de estas tarifas”, enfatizó.