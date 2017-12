La Fiscalía Regional 1 y la Defensoría del Pueblo firmaron un convenio de cooperación

La Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción Judicial (Santa Fe) y la Defensoría del Pueblo trabajarán conjuntamente en la atención de víctimas y testigos de delitos, y en la solución de conflictos a través de instancias de mediación. Así lo establece un convenio de cooperación mutua que firmaron hoy el Fiscal Regional, Carlos Arietti, y el titular de la Defensoría del Pueblo, Raúl Lamberto.

El acuerdo suscripto en horas de la mañana prevé que la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1 pueda solicitar la colaboración del Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo para procurar la contención de víctimas, brindar asistencia en casos de violencia de género, realizar derivaciones inmediatas de casos urgentes y efectuar un seguimiento de casos vía correo electrónico.







Cooperación mutua

En lo referido a cooperación para la resolución pacífica de conflictos, el MPA podrá requerir la intervención de la Defensoría del Pueblo para remitir pedidos de mediación penal en casos de conflictos familiares y vecinales. “Sumamos a la Defensoría del Pueblo para brindar este servicio de mediación, acercando a las partes, ya que ésta es una solución que implica el consenso y la voluntad de los involucrados en conflictos menores. Comenzaremos a enviar algunos de estos casos para que sean tratados por la Defensoría y, cuando se llegue a una solución entre los involucrados, estaremos cumpliendo uno de los objetivos del MPA que es restablecer la paz social”, señaló Arietti.

Por su parte, Lamberto expresó que "tenemos equipos técnicos dispuestos a trabajar y podemos colaborar en bajar los decibeles de quienes generan el conflicto". En ese sentido destacó que la Defensoría lleva adelante un proceso de ampliación de atención en distintos temas dado que "estamos trabajando en procesos de mediación comunitaria, tenemos un registro de mediadores, somos parte del Congreso Mundial de Mediación y tenemos a nuestro cargo la coordinación de todos los centros de mediación de la provincia".

Lamberto aclaró que la capacidad de la Defensoría “es limitada, no obstante haremos nuestro mayor esfuerzo para atender la mayor cantidad de casos que nos derive el MPA”. En tal sentido, indicó que “hay conflictos menores que no pueden ser judicializados, pero sabemos que si no se resuelven pueden generar otros problemas”. Sostuvo que “si la Defensoría puede ser parte de una armonización de posiciones o coordinación de no judicializar un tema, lo va a hacer con gusto".

"Nuestra capacidad no es ilimitada pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para atender la mayor cantidad de casos que se nos derive del MPA", agregó Raúl Lamberto.







Contención

También se estipula que la Defensoría del Pueblo pueda colaborar con la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Ge.Fa.S) brindando atención a las víctimas de abuso sexual y violencia de género, especialmente en lo referido a atención psicológica, casos de impedimento de contacto, y acompañamiento para las víctimas de casos que van a juicio, entre otras cuestiones.

Por su parte, el ombudsman santafesino destacó que la contención de las víctimas se realizará en el aspecto psicológico, social y jurídico, extensivo al grupo familiar.







