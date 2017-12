Ultimos días para anotarse al Campus de Julián Pagura en nuestra ciudad

El entrenador venadense de básquetbol Julián Pagura, actualmente al frente del equipo de San Isidro de San Francisco en la Liga Argentina (ex TNA), estará realizando un nuevo Campus de perfeccionamiento

El entrenador venadense de básquetbol Julián Pagura, actualmente al frente del equipo de San Isidro de San Francisco en la Liga Argentina (ex TNA), estará realizando un nuevo Campus de perfeccionamiento, esta vez en la ciudad de Villa Cañás.

El mismo se realizará los días viernes 22 y sábado 23 de diciembre, para jugadores y jugadoras de 9 a 18 años de edad.

El Campus tiene un cupo limitado para 40 participantes, dividido en dos grupos. El Grupo 1 será para los jugadores/as de 9 a 12 años; y el Grupo 2 para jugadores de 13 años en adelante. Todavía quedan algunas vacantes en ambos grupos, por lo que se invita a los interesados a anotarse.

Los entrenamientos estarán a cargo del propio Julián Pagura, secundado por los entrenadores formativos y con basta trayectoria en la formación de jóvenes Raúl Baccalá (entrenador nacional de básquet), Ariel Bernabei (ex jugador profesional y actual entrenador de básquet) y Ariel Molina (ex jugador y entrenador de básquet).

Se trabajarán los fundamentos de básquetbol de principio a fin, en dos jornadas que irán desde las 9.30 a 13 y de 16 a 20, respectivamente.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados podrán comunicarse al (03462) 15413065 o al mail: [email protected]