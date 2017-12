Inician trabajos para rehabilitar una mano de la Ruta 90

A poco más de una semana de iniciada la nueva administración, la Comuna de Melincué informó los resultados positivos obtenidos en gestiones vinculadas a conectividad y vivienda.

El Dr Andrés Sacchetto, flamante presidente comunal, mencionó que tras haber "mantenido un encuentro con autoridades de Vialidad Provincial, logramos que este lunes comience la limpieza y la apertura de la banquina que va hacia Elortondo (sobre mano derecha) para la rehabilitación, aunque sea transitoria, de la Ruta 90".

Melincué aún continúa con ciertos problemas de conectividad para con el resto del departamento General López, secuelas de la crisis hídrica que vivió a principios de 2017. Normalizar esa situación es una necesidad imperiosa para la localidad.

"Para nosotros era muy importante esta rehabilitación porque poco a poco necesitamos que nuestro pueblo vuelve a la normalidad", señaló el Dr. Sacchetto. En este sentido, comentó además que desde la Comuna de Melincué "estamos colaborando con la empresa contratista que hace los trabajos sobre el camino alternativo a la Ruta 90 (camino aductor), en áreas donde tienen mucho polvo por la sequía. Estamos colaborando sobre todo en regado y alcantarillado. Nuestro objetivo es hacer un esfuerzo conjunto que facilite que ese camino esté en las mejores condiciones posibles todo el tiempo".

Tras gestiones ante EPE y Vivienda, Sacchetto inaugurará viviendas

La apuesta a reestablecer los canales de diálogo con interlocutores necesarios de la Comuna, con los que se había perdido contacto en los últimos años, da sus frutos. Sucedió con Vialidad Provincial. Sucedió también con la Empresa Provincial de la Energía y con la Dirección Provincial de Hábitat y Urbanismo. A partir de las gestiones realizadas ante estos últimos organismos, el Dr Andrés Sacchetto mencionó: "hicimos un acuerdo con la EPE para resolver cuestiones que estaban demoradas y que perjudicaban a una importante cantidad de vecinos. Básicamente estamos trabajando en la inminente inauguración del barrio situado en calles Cafferata entre Rivadavia y Moreno, que no tenía los trámites terminados ante la Empresa Provincial de la Energía. Y por tanto no tenía el cableado. Eso ya se terminó. Nosotros hicimos un acuerdo con la EPE y estaríamos entregando las viviendas para fines de año o principio de enero". Detallando que "vamos a hacer todo lo posible para ver si terminamos las veredas. Pero vamos muy bien. Estuvimos reunidos con la Dirección Provincial de Hábitat y Urbanismo para resolver otras cuestiones y nos dieron el OK. Hace 6 años que se está construyendo ese barrio, que se está dando vueltas y no se termina. Los vecinos necesitaban ese tema resuelto ya".