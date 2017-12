Martín Isanta : Año positivo futbolísticamente

Un jugador que durante este año participó en la Liga Venadense (Racing de Teodelina),Liga Cañadense y Torneo Federal “A” (Sportivo Las Parejas)

Martín Isanta :

“En lo futbolístico siempre es bueno llegar a las finales, la quinta consecutiva que me ha tocado jugar y muy contento con eso.”

Torneo Federal “A”

“Jugar el Federal “A” que es una vidriera mucho más superior que lo que venía jugando que fue el Federal “B”, en un balance positivo.

Terminamos 7mos., clasificamos para jugar la Copa Argentina, tenemos que pasar la fase preliminar y nos tocaría jugar con un equipo del Nacional “B” o de Primera “A”.

El torneo fue bueno, nos tocó la zona más difícil, con 10 equipos, con tres que venían de descender de la “B” Nacional, entre ellos Duglas Heig de Pergamino, el mejor equipo que he visto es Central Córdoba y otro es Atlético Paraná donde recorríamos distancias como más lejos de 750 km. Equipos muy duros como Belgrano de San Francisco, Defensores de Villa Ramallo que recientemente jugó la Copa Argentina.

Normalmente los equipos del centro del país están muy bien, tienen muchos jugadores cercanos, es una zona muy rica futbolísticamente y se complica para enfrentarlos.”

Liga Cañadense

“Terminamos 2dos., me tocó jugar el clausura porque llegué a mitad de año, salimos primeros en el grupo, pasamos superando los cuartos de final, ganamos semifinal y en la final nos tocó con Defensores de Amstrong, empatamos de local 0 a 0 con varios suplentes porque teníamos el compromiso del Federal “A” que teníamos chance de clasificar y en último partido puso toda la carne en el asador, me tocó jugar en Amstrong, ya se comentaba en la semana que nos tocaba un árbitro que tiene antecedentes malos. En el 2015 dirigió una final del Federal “B” con escándalo, terminó con incidentes.

Primero antes de decirte lo de la represión que tuvo repercusión por todos lados, no nos dejaba avanzar. Nos cobran un penal fuera del área a los 10 minutos, lo expulsan al 5 y después nos anularon un gol, una cosa que ya no lo deje pasar, igual que los líneas que no nos dejaron avanzar no podíamos pasar la mitad de cancha.”

Los incidentes en la cancha

“Por la incidencia tan abrupta del árbitro que ya empezó a amonestar jugadores desde el comienzo y terminó de la peor manera. Porque al finalizar el partido en una cancha visitante y siendo el campeón, empiezan a provocar a los hinchas nuestros, había de todo, familias y estaba tranquilo que mi familia no estaba porque se había ido un ratito antes; y empezó el caos, la desesperación, las balas de gomas oprimiendo a la gente. Juan Acosta que es un compañero y tenía la mujer embarazada, le tiraron balazos…nosotros nos fuimos para el rincón, no nos abren el portón y los jugadores que tenían la familia ahí le pedían a la policía que por favor no tiren. Julián Gauna que se llevó la peor parte recibió 16 balazos. Nosotros no sabíamos cómo hacer, no teníamos manera de defenderse y le pedíamos por favor que paren porque podían lastimar la gente, había chicos, una mujer embarazada y empezaron a reprimir también contra nosotros…

Yo no se si ellos tenían una orden de reprimir así, fue un caos, algo que no debería pasar.

Después que pasa esto y queda poca gente de Sportivo, nos abren el portón, llegó la ambulancia y comenzaron a atender, se llevaron a los chicos, quedaron 3 hospitalizados, Gauna estuvo 2 días internado, nosotros subimos a la combi, yo llamé a mi familia para ver dónde andaban.

Luego salió un comunicado donde había personas que debían ir a declarar al juzgado de Las Parejas y veremos cómo termina.”

Su futuro futbolístico

“Terminé muy tarde, me voy a tomar unos días de vacaciones, pensar un poco más tranquilo y ver si llego allá, si vuelvo a la Liga o al Federal “B”. Todavía no tengo bien claro lo que voy a hacer. Lo evaluaré con la familia.”