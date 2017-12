Asumió Sachetto en Melincué y reclamó obras inmediatas a la Nación para contención de la laguna

El reconocido médico local, fue claro al referirse en su discurso a la situación actual de la laguna y al plan de trabajo en lo inmediato desde su gestión de gobierno.

Ante la mirada de autoridades entre las que se destacaron el senador Lisandro Enrico, el diputado Oscar Pieroni, el coordinador del Nodo 5, Diego Milardovich, y un numeroso grupo de vecinos, el flamante Presidente Comunal, aseguró que esperan la ayuda de todos para seguir mejorando la condición de Melincué. “En lo inmediato, el plan va a ser el de seguir fortaleciendo las defensas”, explicó.

A modo de ejemplo, dijo que esto es una “hemorragia” que tiene diferentes tiempos y volúmenes. “Nosotros salimos de la peor crisis que era el agua dentro de la comunidad y ahora estamos en terapia intermedia. Yo lo comparo con un paciente diabético que estaba muy descompensado. Se logró compensar gracias a Dios y a los esfuerzos de todos. Pero sigue siendo un paciente crónico que necesita de medicación y tratamiento”, graficó.

Sachetto, aseguró que van a seguir fortaleciendo el famoso “anillo de contención” que está prácticamente terminando: “Vamos a trabajar en el alteo de un área que son 17 puntos del canal San Urbano, que cuando desborda pone en serio peligro a la localidad y más que todo el ejido urbano. Y trabajar en conjunto con Nación y Provincia. No nos olvidemos que hay una obra de $82 millones presentados al Gobierno Nacional que es el de la reactivación de todo el sistema de bombeo, de vital importancia a mediano plazo”.

En este orden, admitió que se les escapó un poco la “liebre” como comunidad, en pensar que el agua no iba a entrar: “Ya nos demostró la laguna su poder. Que cuando quiere entra”. Y agregó: “Nosotros tenemos que mostrar eficiencia y efectividad para no apagar los sistemas de bombeo. Para que no se rompan. Para tener respuesta y evacuar todas las dudas”.

Pedido al Gobierno Nacional

El nuevo Presidente Comunal de Melincué insistió en que el pedido inmediato al Gobierno Nacional es la obra de los $82 millones, que está cursado desde el 17 de noviembre de este año. “No vamos a molestar con cosas chicas. Sino con cosas que creemos que son fundamentales para nuestra supervivencia y tranquilidad posterior”, aseguró.

Con respecto al alteo de la ruta 90, cree que eso si se charla, va a ser para fines del 2018 porque primero tiene que bajar el agua. “Entonces después se puede hacer la obra con un alteo que va a determinar la gente de hidráulica de cuánto será para que esa propia ruta funcione como contención de una futura creciente”, amplió.

Finalmente, aseveró: “La laguna demostró que tiene ciclos de crecimiento y descensos. Esperemos empezar a transitar el ciclo de descenso pero tengamos la inteligencia suficiente como para que esto no nos vuelva a ocurrir. La laguna desde las elecciones bajó casi 30 centímetros. No es poco para una laguna de esta característica. Para la gente que no sabe, un rio aumenta un metro o metro y medio y en 48 o 72 horas desciende. Esta laguna aumenta un metro y a lo mejor tarda en bajar un año y medio o dos según las condiciones climáticas. Mientras sigan las condiciones actuales, las altas temperaturas, el intenso viento, la laguna va a seguir sacando tres o cuatro veces más por evaporación que por bombeo. Eso es fundamental”.