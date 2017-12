En medio de golpes, insultos y vidrios rotos, Cambiemos consiguió dictamen para el proyecto de reforma previsional

Apenas iniciado el debate en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, comenzaron los incidentes cuando un grupo de jubilados junto a agrupaciones sociales lograron ingresar al recinto en el cual se debatía la iniciativa oficial, que ya cuenta con media sanción en el Senado. A causa de los incidentes, que incluyeron empujones, gritos e insultos a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; y de Hacienda, Nicolás Dujovne; la sesión pasó a un breve cuarto intermedio para ser retomada minutos después a pesar de que la tensión continuaba en el Anexo de la Cámara de Diputados.

La sesión comenzó muy tensa por la irrupción de jubilados y sindicalistas, entre ellos Roberto Baradel y Sergio Palazzo, que con gritos e insultos hicieron que la reunión tardara en comenzar. Luego, cuando el nuevo presidente de la comisión de Previsión, Eduardo Amadeo –reemplaza a Mirta Tundis–, dio inicio y le dio la palabra a Triaca, aumentaron los cánticos.

Muchos manifestantes quedaron en la puerta de ingreso pero igualmente no cesaron con los insultos y hostigaciones. Toda la exposición del ministro fue con insultos y gritos encima. Hasta hubo una interrupción de Amadeo: "Quiero decirles a los que insultan con algunas consignas que son de lo peor de la historia de la violencia, que no van a lograr su objetivo. Si lo que quieren hacer es impedir que hablemos, no dejar que funcionemos, no lo van a lograr. Pueden gritar todo lo que quieran, nosotros seguiremos por el camino de la democracia".

Luego de que siguiera hablando un rato más Triaca, la situación se desmadró totalmente. Hubo piñas, empujones y hasta vidrios rotos. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, saltó de su silla para interceder y separar a los que protestaban del personal de seguridad de la Cámara.

Ante esto, Amadeo suspendió la sesión y llamó a un cuarto intermedio: "Señores diputados, invito a un cuarto intermedio y pido por favor a las autoridades de los bloques que están presentes, Rossi, Massot, que se acerquen a esta mesa. Con ese nivel de violencia es imposible funcionar".

Después de unos minutos, Amadeo retomó la sesión: "Vamos a continuar de la siguiente manera. Los señores legisladores nos han garantizado que vamos a poder seguir trabajando respetando la palabra de los oradores terminada la exposición del ministro Triaca. Escucharemos las preguntas de los legisladores, luego daremos lugar a la voz de los representantes de algunas organizaciones, pero el acuerdo es que vamos a poder trabajar respetando a las personas que están hablando".

A pesar del pedido, continuaron algunos silbidos y abucheos.