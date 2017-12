Aníbal Fernández cerca de ser detenido por una maniobra con sus bienes

Las malas noticias judiciales para los ex funcionarios kirchneristas se siguen multiplicando.

Ahora le tocó el turno a Aníbal Fernández, quien podría ser detenido a raíz de la venta de parte de su patrimonio, pese a tener inhibido sus bienes por la Justicia.

La fiscal general Gabriela Baigún denunció al ex jefe de Gabinete por la venta de los automóviles de alta gama BMW y Toyota, mientras existía una orden de inhibición general de bienes, tal como consigna el diario La Nación.

Ayer el ex funcionario estuvo en Telefé y dijo no tener miedo de ir a prisión, porque se considera una "persona honesta".

El ex funcionario K está procesado por el llamado "plan Qunita", donde informó a la Justicia que no contaba con suficientes recursos para responder a los embargos.

El juez Claudio Bonadio interviene en la investigación por sobreprecios e irregularidades en el plan Qunita, donde Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán entre otros dieciséis ex funcionarios y empresarios, se encuentran procesados por supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública", y "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

En 2016, el magistrado puso un embargo sobre los bienes de todos los procesados de 440 millones de pesos, monto fijado "en el sentido del daño patrimonial ocasionado al Estado", explicó Bonadio en su fallo. El cálculo es por el sobreprecio de unos 3000 pesos por cada uno de los 140.000 kits.

Según corroboró la fiscal, junto con la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, varios de los acusados ​​que declararon no tener vienes, en realidad tenían: 19 autos, 81 inmuebles, 1 moto, 4 embarcaciones, acciones y cuotas sociales, y fondos en cuentas bancarias, entre otros activos.

"Vendí ambos vehículos, sí, pero para aumentar mi patrimonio, no para reducirlo, porque cambié un automóvil por otro más nuevo y el dinero que cobré lo deposité en una cuenta en dólares que tengo en el Banco Patagonia y sigue ahí", dijo Fernández a La Nación. Y adelantó que se presentará a la Justicia con su abogado para "dar todas las explicaciones".

Pese a las explicaciones, para la fiscal Baigún los hechos se enmarcan dentro del delito de insolvencia fraudulenta, establecido en el artículo 179 del Código Penal, que tiene una pena de seis meses a tres años de prisión.

En tanto, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández dijo que desde el extranjero se veía una Argentina como "ridículos del derecho" por el pedido de desafío y la detención contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presunto encubrimiento de iraníes acusados ​​por el atentado a la AMIA.

Sostuvo que una "burrada inimaginable" acusar a la ex mandataria de "traición a la Patria" en referencia al dictamen del juez federal Claudio Bonadio, que además dispuso cuatro detenciones, entre ellas la del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini.

"El mundo nos mira como ridículos del derecho", aseguró Aníbal Fernández durante el programa Podemos Hablar, de la señal Telefé.

En este sentido, destacó que el juez Bonadio pide que el Senado dicte "el desafuero a Cristina por algo que votó en forma afirmativa" ese miso cuerpo, en referencia al Memorándum de Entendimiento con Irán aprobado en 2013 y anulado el año pasado.

"Lo que han hecho es una burrada inimaginable. La Justicia no puede decir nada porque no hay delito", opinó el ex funcionario.

También dijo que "nunca en la historia de la Argentina se habló de traición a la Patria" y volvió a marcar que en su opinión la dirección de la investigación es "una bestialidad".