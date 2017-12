Cristina Kirchner, tras el pedido de desafuero: "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron"

La expresidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner se mostró con legisladores aliados. Con la mira puesta en la "persecución política y judicial", se refirió al procesamiento con prisión preventiva y pedido de desafuero resuelto por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga el encubrimiento de iraníes sospechados por el atentado a la AMIA. Ladeada por el presidente del PJ, José Luis Gioja y el jefe del bloque, Agustín Rossi, Cristina empezó agradeciendo las muestras de solidaridad.

"El memorándum fue un acto de política exterior", defendió la expresidenta. Calificó el fallo del juez de "despropósito" y dijo: "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron que busca provocar daño personal y político a los opositores y que no tiene nada que ver con la política ni con la democracia. No hay delito".

Las dos personas más mencionadas fueron Bonadio y el presidente Mauricio Macri. Al Presidente lo acusó de ser "el verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición". Del juez dijo que lleva adelante "una persecución inédita en tiempos democráticos" y calificó su accionar de "exceso y desvarío judicial”. Después, sintetizó: “Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial”.

La expresidenta evaluó que el Gobierno busca "intimidar, asustar, tapar y provocar" en un momento en que el Congreso vota leyes que afectan a sectores más vulnerables, por ejemplo, los jubilados. Recordó, además, los tarifazos de luz y de gas que empezaron a regir a partir del 1° de diciembre, “insostenibles en muchos hogares”. También mencionó a los “trolls center" y acusó al Ejecutivo de usar los recursos del Estado para copar las redes con noticias vinculadas a las causas judiciales en las que está involucrada.

“No quieren que nuestra voz esté en el Senado, denunciando cómo destruyen las conquistas del pueblo y de los trabajadores. Quiero decirles que no nos vamos a callar, ni a asustar, ni a disciplinar frente al ajuste y al saqueo y que tampoco nos vamos a dejar provocar", retrucó.

Hizo un llamado a la "reacción serena" y se defendió de la acusación que pesa sobre ella en la causa que investiga el presunto encubrimiento de iraníes: "La única traición es no respetar la Constitución y no es ese nuestro lugar".

Consultada sobre la postura de su exaliado, Miguel Ángel Pichetto, que ya anticipó que votará en contra del desafuero, les pidió a los legisladores -peronistas y de otros bloques- "que se pronuncien defendiendo no a una senadora sino la necesidad de custodiar de jubilados, trabajadores, y de las mayorías nacionales". Sin embargo, aludió a él sin mencionarlo cuando aseguró: "Ningún legislador de nuestro sector tuvo que verse obligado a votar una norma que quitaba derecho". Se refirió a las declaraciones del senador tras la votación de la Reforma Previsional, Pichetto había dicho: "Nos tocó la ingrata tarea de votar esto".

Finalmente, interpeló al Presidente: "Quiero decirle a Macri que la campaña terminó en octubre. Aunque algunos no se hayan dado cuenta. La Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tienen hoy millones de argentinos".

El pedido que pone en jaque a Cristina

Bonadio pidió el desafuero para poder detener Cristina, en la investigación que se abrió tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman, pocos días antes de ser encontrado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de las torres Le Parc, en Puerto Madero. El magistrado la embargó por 50 millones de pesos por supuesta "traición a la Patria" y encubrimiento agravado" del ataque terrorista que dejó 85 muertos.

La orden judicial también incluye a otros exfuncionarios del gobierno K, entre ellos Luis D'Elía y Carlos Zannini; y a los operadores Fernando Esteche y Jorge "Yussuf" Khalil, ya detenidos. El excanciller, Héctor Timerman, tendrá prisión domiciliaria por su estado de salud.

Organizaciones kirchneristas llamaron a manifestarse en la Plaza de Mayo "en defensa del Estado de derecho" y "por la libertad de los presos políticos de Macri", según La Cámpora, organizacion liderada por Máximo Kirchner.