Premio a alumnos solidarios

Como cada año el Banco Credicoop de nuestra ciudad agasaja a egresados distinguidos de las entidades educativas de la ciudad.

Así comenzaba el acto en la voz de un empleado de la entidad bancaria :

“Hoy vinimos a agasajar a cada uno de los egresados que fueron distinguidos como alumnos solidarios 2017 en los distintos establecimientos educacionales de nivel secundario y terciario de nuestra localidad. Agradecer además a su familia, compañeros, docentes y directivos ya que los valores no sólo se transmiten desde las aulas sino también en el hogar y a través de la amistad.

Nuestra institución ha generado un espacio de reconocimiento para aquellos alumnos que poseen un atributo fundamental : la solidaridad, ya que nuestros principios se basan en valores tales como la ayuda mutua, la responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y la ya nombrada solidaridad.”

Valeria Piazza (Jefa de Dirección Operativa y Comercial) : “Nos enorgullece mucho entregar este premio. Es uno de los valores que tiene este Banco y esta bueno que se le de a la gente, hay muchos jóvenes que van a hacer el futuro de nuestro país orgullosos de entregar este premio.”

Testimonio de docentes, directivos y alumnos

Colegio San José

Docente : “…Yo soy docente de las dos alumnas que han sido elegidas como alumnas solidarias, Diamela Gallo y Guadalupe Zaga.

La elección es interna, todos los docentes hacen una lección y una votación y en este caso han sido ellas las adjudicadas. Se tiene en cuenta los principios no solamente de solidaridad, sino también de compromiso que tienen para con la institución, para con los docentes, con los alumnos en el transcurso de los 5 años.

Además ambas alumnas participan en varios proyectos que son de carácter solidario internos y externos que corresponden a la escuela como por ejemplo el de fotocopiadora, el de reciclado, de teatro, de radio y otros que tienen en la institución."

Diamela Gallo : “Muy contentas las dos y agradecidas con el Banco por reconocer la solidaridad.”

Guadalupe Zaga : “Es muy bueno y además está bueno porque no sólo los alumnos con buenas calificaciones son reconocidos, sino los que tienen otros valores.”

EEMPA “José Roberto Vergé”

Directora : “Fue elegido por sus compañeros. Fue una elección en secreto respetando su elección. Yoni siempre ha demostrado ser un alumno sumamente solidario, siempre dispuesto a tender una mano, no solo a sus compañeros sino a nosotros también, lo tiene más que merecido a este premio.”

Jonatan Quiroga : “En realidad fue una grata sorpresa. Quiero agradecer a mis compañeros que también ellos me acompañaron, a los docentes y a la sucursal del Banco Credicoop.”

Rosa Elida López : “Esta vez la recibí de la Escuela Manuel Estrada, no es la primera vez, ya lo recibí cuando estaba en el EEMPA, agradeciendo a mis compañeros que me han votado.

Me han votado supongo porque no tuve nunca problemas con nadie, si hay que ayuda ayudo, si hay que aconsejar o consolar por alguna cosa que siempre hay algún problema, yo me arrimo, le pregunto…siempre fui así, me criaron así y así crie a mis hijas.

Saludos para todos y para Carlitos especialmente.”

Lema de este año 2017

“La conducta de cada uno depende del destino de todos”

ALUMNOS

Jonatan Quiroga de EEMPA nº1308 “José Roberto Vergé”

Rosa Elida López – Curso de operadora de informática para administración y gestión de EET nº652 “José Manuel Estrada”

Leonor Griselda Obsala – Curso de confeccionista a medida modista de EETnº652 “José Manuel Estrada”

Marisol Molina Lozano – Curso de capacitación básica en idioma Inglés de EET nº652 “José Manuel Estrada”

Sofía Romagnoli – 5to.año de Bachiller Ciencias Sociales y Humanidades de Escuela Superior nº 38 “Domingo Faustino Sarmiento”

Yamila Bessone – 5to.año de Bachiller Ciencias Naturales de Escuela Normal Superior nº38 “Domingo Faustino Sarmiento”

Carla More – Profesorado de Nivel Inicial de Nivel Terciario de Escuela “Domingo Faustino Sarmiento”

Elvecia Serruti – Tecnicatura en Administración de Pymes de Nivel Terciario de Escuela “Domingo Faustino Sarmiento”

Ailén Anahi Salazar – Profesorado de Educación Primaria de Nivel Terciario Escuela “Domingo Faustino Sarmiento”

Diamela Gallo – 5to.año de Economía de Escuela “San José” nivel secundario

María Guadalupe Zaga – 5to. año de Arte y Diseño de Escuela “San José” nivel secundario

Matías Bianconi – Profesorado de música nivel terciario de Escuela “Domingo Faustino Sarmiento”

Cristian Jakas – 6to.año de Escuela Técnica nº484 “Prefectura Naval Argentina”

Marcos Rodríguez – 6to.año de Escuela Técnica nº484 “Prefectura Naval Argentina”