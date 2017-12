Hay más de 200 intoxicados por comer en una Fiesta de Egresados en Rosario

Más de la mitad de los aproximadamente 350 asistentes a una cena de graduados de quinto año del Colegio Nuestra Señora de la Asunción se intoxicó el sábado pasado a la noche, en el salón de fiestas Estación del Norte, en avenida Alberdi 465, contó ayer la madre de una de las alumnas de la institución .

"Más de la mitad de los que asistimos a la fiesta de graduación nos intoxicamos y estamos con vómitos, diarrea y diferentes grados de malestares, desde el sábado a la madrugada, pero todavía no sabemos qué nos hizo mal", abundó Marcela, madre de una egresada del colegio religioso, ubicado en barrio Abasto.

"Hay personas mayores que están muy mal, con vómitos, como mi tía de 77 años, que no sabemos si la van a tener que internar después de que la vio Urgencias, como otro hombre que está deshidratado, con riesgo de internación", reveló la mujer, que permanece en su casa, descompuesta, y no pudo ir ayer a trabajar.

"La madre de una alumna hizo la denuncia en el Instituto del Alimento, donde la atendieron muy bien, y ahora estamos tratando de obtener una muestra de la comida porque todavía no sabemos qué nos hizo mal. Algunos dicen que fue un pan, que tenía un gusto ácido, y que la mitad de la gente no comió, pero también puede ser la crema o la salsa blanca que tenía el pollo con papas", advirtió Marcela. "También una madre fue a Defensa del Consumidor, donde le aconsejaron hacer la denuncia penal, y tal vez la civil, por eso vamos a ir mañana (por hoy) a la fiscalía porque esto que pasó es muy grave y pone en riesgo la vida de un montón de personas. Ahora esperamos un informe del Instituto del Alimento para tener datos más concretos y presentar la denuncia en fiscalía", advirtió una de las denunciantes.

"Estaba recalentada"

Por su parte, Valeria, la mamá de un graduado, reveló que "la comida estaba recalentada y parecía vieja, tanto que mucha gente no terminó de comerla, por eso se hizo la denuncia en Bromatología y tenemos el número de expediente".

En este sentido, ambas mujeres revelaron que "el problema estuvo en el menú de adultos, ya que en el menú infantil no hubo intoxicados, menú vegetariano no había y ni siquiera tenían el menú de celíacos, al punto que a los tres celíacos que no habían comido recién les trajeron el menú cuando ya estábamos por el postre". Por su parte, el padre de un graduado se comunicó ayer a la tarde con Damián, un representante de la empresa Dreamers Turismo y Eventos, que tiene a su cargo la organización de las fiestas de graduados en el Salón Estación del Norte, quien aseguró desconocer la situación y prometió ponerse al tanto, luego de asistir a ese festejo.

Este diario intentó ayer comunicarse con el representante, pero no respondió los llamados.

En el Superior

En tanto, un grupo de graduados de la Escuela Superior de Comercio reportó una situación similar el jueves y los de otro establecimiento el viernes. Habían consumido el mismo menú, en fiestas organizadas por Dreamers, en el Salón Estación del Norte.

Teniendo en cuenta esta situación, personal municipal acudió a inspeccionar ayer por la tarde el salón de fiestas en cuestión, realizó distintas evaluaciones en el lugar, y mientras no tenga los resultados, ordenó el cese de actividades. Por lo que Estación del Norte no pudo abrir sus puertas anoche, y tuvo que trasladar una cena que tenía programada. De acuerdo a lo que transmitió Bromatología, una vez que se tengan los resultados de los exámenes, se podrá avanzar en la investigación y en la determinación de responsabilidades. Hoy podrían surgir novedades de importancia.

El menú de aquella noche

El menú de la cena del sábado pasado en el salón de eventos Estación del Norte "era una entrada de sandwichitos, canapés, pinchos de jamón y queso, empanaditas de carne; un plato frío con un pan, que estaba ácido y que muchos dejaban, y el plato principal era pollo relleno con jamón, con unas papas, con crema y salsa blanca", contó una de las denunciantes. "Toda la gente iba a la barra, pero llegó un momento en que no sirvieron más tragos porque tenían una sola licuadora y se rompió. La verdad es que la organización fue un desastre", contó otra de las madres.