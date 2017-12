Senadora Nacional M. de los A. Sacnun confía en que todavía pueda frenarse la reforma previsional.

“Es un golpe muy fuerte a los sectores más vulnerables y también al sistema de reparto, público y solidario”, reiteró la Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnun en relación a lo sucedido en la sesión de la semana pasada al dar media sanción a la reforma previsional del gobierno de Cambiemos.

Ató esto a la llamada ley de reparación histórica, “que no tiene nada de reparadora para los sectores de jubilados y pensionados”, dijo. “En aquel momento dije -como informante del despacho de minoría- que se estaba generando un escenario para volver al sistema de capitalización,… hoy no me cabe duda. Le han dado el tiro de gracia al sistema previsional en la Argentina y espero que eso no pase en la Cámara de Diputados”, completó la Legisladora.

El nuevo consenso fiscal conculca derechos a múltiples sectores de la comunidad, no solamente a los jubilados, porque con esta nueva fórmula que se incorpora se va a producir una quita muy importante a la Asignación Universal por Hijo y a las Asignaciones Familiares para los menores de 18 años, explicó Sacnun.

Expectante por el tratamiento que pudieren dar en la Cámara Baja, la Senadora Nacional de la provincia de Santa Fe expresó: “… espero y confío en que los Diputados de la Nación puedan lograr trabar la sanción de esta normativa”.

Sacnun no oculta su preocupación pues como lo señaló en la misma sesión, su premisa es legislar para progresar en derechos y no para quitarlos.

Esta reforma previsional impulsada por el gobierno nacional “le mete la mano en el bolsillo a los jubilados, al sector más vulnerable de la comunidad”, describió la Legisladora, ejemplificando la gravedad e inconstitucionalidad de la retroactividad, porque con el sistema actual en marzo la jubilación mínima sería de unos 8.300 pesos, pero si prospera lo que impulsa el gobierno será de 7.600 pesos.

“Es realmente inentendible que se pretenda financiar el déficit fiscal que es consecuencia de la política económica del gobierno, metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados”, resalta la Senadora destacando que como contrapartida el gobierno les ha quitado las retenciones a las mineras y quitó los subsidios a las tarifas “perjudicando el entramado productivo de la pequeña y mediana industria, y la economía familiar”.

Sacnun viene celebrando reuniones con la dirigencia sindical, referentes sociales de la provincia y legisladores, compartiendo la preocupación y generando acciones conjuntas ante las reformas que el gobierno pretende implementar en perjuicio de los trabajadores, de los jubilados y de los sectores más vulnerables de la Comunidad.

Equipo de Prensa

María de los Ángeles Sacnun