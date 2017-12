Polémica en Elortondo: Promocionan una "desafío" entre una moto y un caballo

En el pueblo de Elortondo se despertó una fuerte polémica. Un afiche que recorre diferentes puntos de la localidad y las redes sociales anuncia el "Segundo Encuentro de Riendieros y Jineteadas". Según el anuncio, la actividad se realizará el próximo domingo 3 de diciembre en el predio de la cancha de Fútbol de Vélez Sarsfield.

Además de pruebas de riendas y jineteada; se anuncia el "Gran Desafío" entre Emiliano Bautista (Moto Enduro) vs. Cole Taucci (con corazón de león).

Desde la Comuna de Elortondo se despegaron de este evento, afirmando que ellos no lo autorizaron: "A raíz de las diversas versiones que circulan en las redes sociales en las últimas horas, desde la Comuna de Elortondo queremos aclarar que el evento anunciado para el próximo 3 de diciembre como "3º Encuentro de rienderos y jineteada", no cuenta con la autorización ni el auspicio del gobierno local. Además, repudiamos la promoción de una carrera entre caballo y moto, ese día", comentaron desde la Comuna.