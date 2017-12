La UDAI de ANSES Villa Cañás cumplió 5 años en la ciudad

Walter Mery repasó este período en la ciudad y agradece a sus empleados y personas que asisten.

Esto decía en los micrófonos de Cadena Sonic :

“El lunes estuvo cerrado por ser el día del empleado provisional y además cumplimos 5 años de la apertura de nuestra oficina, realmente contentos. En lo personal realmente agradecido de los chicos que están día a día y cara a cara con la gente y el objetivo creemos que se cumple y tratamos de mejorar día a día.

Eso se lo muestra día a día con la gratificación que nos hace la gente. Hoy tener una oficina acá es muy eficiente para aquellos que menos pueden y menos tienen y no tener que viajar a Venado Tuerto para ellos es importante. Y a su vez no solamente para Villa Cañás sino para toda la zona. Gracias a Dios hasta con gente de Venado podemos contar diariamente y eso nos gratifica porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas.”

Los trámites más comunes

“Mayormente es el famoso Crédito Argenta, eso que son para los jubilados y pensionados. Nosotros tenemos entre 15 y 18 turnos por día. Después va variando por supuesto, cuando está la época de carga de libretas por el cobro de la asignación por el término de 30 días es el trámite. Pero en realidad como hay varios trámites y van incluyendo cada vez más cosas, hoy podemos hacer las pensiones no contributivas para madre de 7 hijos que lo hacía la parte social de las comunas y municipios, ya la hacemos nosotros. Nos van agregando cosas de a poco y el trabajo y el compromiso es más grande.”

Pedido de ofrecimiento laboral para ingreso a ANSES

“Si me preguntaras a mí en una charla de vereda te respondo que es una broma de muy mal gusto, porque la gente se ilusiona y nos pregunta a diario, nos traen curriculum, me llaman permanentemente. Es una página no oficial que si la querés abrir no abre. En esta época jugar con el tema laboral, la gente se ilusiona. Yo se de donde viene, hemos elevado una nota a la regional, que la ha pasado a comunicaciones Buenos Aires y en el futuro se va a rastrear esa página para luego denunciarla. No solamente pasa acá sino que también en Venado Tuerto porque creemos que proviene de ese lado.

A mí me pone mal porque hay muchos chicos que llaman o los chicos que están atendiendo adelante le preguntan permanentemente y son ellos que tienen que poner la cara y no saber la respuesta. Es tan grande el revuelo, lo hemos hablado con el jefe regional, Mariana Felicci que es la encargada de Venado Tuerto y yo que son las dos UDAI que repercute todo este tema.”