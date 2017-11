Lamentable hecho de viralización

El Secretario de Gobierno Municipal en diálogo con Cadena Sonic brinda su opinión y desagrado por el hecho divulgado de accidente en ruta 94 con moto y vehículo.

Durante la entrevista esto contaba Marcelo García en diálogo con José Juarez y Cristian Antonioli :

“Tuve una desagradable sorpresa de que un video ha circulado con el siniestro de ruta 94 y la moto. Con mucho dolor porque la verdad es que se trata de tener mucho cuidado con estas cuestiones y al tomar noticias de que esto había ocurrido y que estaba circulando, inmediatamente de la Municipalidad se investigó como era que eso había ocurrido.

El Centro de Monitoreo tiene también cámaras internas dentro de ámbito de la oficina donde se están llevando a cabo el monitoreo para que quede registrado lo que ocurre dentro de esa oficina las 24 horas. Nosotros tuvimos gracias a esto, individualizado el momento en el que el video es tomado de uno de los monitores y dentro de lo doloroso de la situación, la verdad es que estar hablando de esto, recién acaba de irse la familia con la que yo ya había hablado varias veces, encima de tener el dolor que tienen tengan que estar hoy con esto es terrible, pero puntualmente para aclarar, el video es tomado por personal policial, permitido tomar el video para la investigación como está tomado en ese momento correspondiente, si bien; respaldatorio que se lo entregó al comisario.

Lamentamos la administración que se ha hecho fundamentalmente dentro del ámbito policial. Nosotros terminamos nuestra tarea cuando entregamos el video, lo único que hicimos fue a pedido de la familia pasar y que ellos vieran ese momento porque les parecía necesario para sacar un poco la cuestión de cómo había sido la mecánica del accidente. Nuestra tarea terminó ahí y nos encontramos con esta sorpresa del video que se había llevado personal policial termina siendo viralizado.

Nosotros le damos la colaboración a personal policial y a la justicia que es quien hace la investigación inmediatamente ocurrido el hecho y si tiene que haber una responsabilidad dentro del ámbito policial y ojalá se detecte con lo difícil del caso, quien viralizó esto.

Cuando hablaba con la familia también es dolor con el grado de viralización que tiene. Porque si bien hay que ir al ámbito policial y ver quien hizo mal las cosas, también es entender como comunidad que cuando enviamos ese video estamos favoreciendo el daño.

Esto no quiere decir que no haya un culpable principal que hay que detectar, sino que si podemos colaborar en algo en hacer menos traumático todo esto; por favor no aportar a la viralización del video.

La importancia de nosotros era saber que era lo que había ocurrido, por eso podemos decir con seguridad de donde viene el video que está circulando. Será el comisario quien deberá comunicar a las autoridades pertinentes para que se haga la investigación para que esto no vuelva a ocurrir.

Nosotros trabajamos permanentemente con la policía y estas filmaciones son confidenciales y pretendemos que la policía le de la misma seriedad a la información que le damos nosotros.

Lo que acá nos plantea la autoridad policial es que eso se tomó y se volcó en un grupo para, ellos tienen una mecánica que incluso van poniendo acompañamiento fotográfico y todas las cuestiones que ocurren. Eso formalmente se acompaña con un CD respaldatorio que va con el expediente.

Dentro del dolor y toda esta historia, primero dejar en claro que el personal que trabaja dentro del ámbito del Centro de Monitoreo no tuvo absolutamente nada que ver, la familia también lo sabe, lo entendió y fundamentalmente quien principalmente quería que lo tuviera claro era la familia que era el principal dañado de todo esto.

Es la primera vez que sucede y de hecho no es la primera vez que se dan videos a la policía.”