Juicio por Los Monos: el juez desalojó a la ex del Pájaro Cantero por insultar a un policía

El comisario Raúl Saccone Tirrito declaraba esta mañana en la quinta jornada del juicio a la banda Los Monos cuando la ex esposa de Ariel “Pájaro” Cantero, Lorena Verdún, comenzó a insultar al testigo, por lo cual el juez Ismal Manfrin solicitó que la mujer sea desalojada de la sala del Centro de Justicia Penal, ubicado en Sarmiento y Virasoro.

El momento de agresión verbal ocurrió minutos después de las 11 de la mañana, cuando Saccone Tirrito -exjefe de la Brigada Operativa de Judiciales (BOJ)-, se encontraba relatando cómo fue el inicio de las investigaciones a Los Monos, además de describir el proceso de escuchas telefónicas y allanamientos.

Saccone Tirrito estaba hablando de un allanamiento a la casa del Pájaro Cantero -antes del crimen perpetrado en mayo de 2013- y también sobre la investigación a Lorena Verdún. En ese momento ella se puso de pie y comenzó a gritar.

“A mi no me secuestraron nada, ni siquiera me allanaron, no se llevaron armas, solo cosas de painball”, interrumpió. Y luego agregó: “Viejo rastrero te llevaste un par de zapatillas y una tabla de planchar, decí cuánta plata te pagó Luis Paz, sinvegüenza”.

En ese momento, el testigo Saccone Tirrito le responde y dice que lo están “amenazando” y el juez Manfrin pide a los policías que retiren a Verdún transitoriamente de la sala.