El Gobierno aseguró que los mapuches iniciaron el ataque contra los prefectos con "armas de grueso calibre"

El sábado un mapuche de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu murió en la localidad de Villa Mascardi, ciudad de Bariloche, tras ser alcanzado por un disparo de la Prefectura, cuyos agentes reprimieron una protesta que realizaban en la zona. A través de un comunicado, el Gobierno afirmó que los integrantes del grupo indígena de la Resistencia Ancestral Mapuche que se manifestaban, estaban encapuchados, tenían "armas de grueso calibre", portaban "lanzas con cuchillos en las puntas", llevaban "armas blancas" y lanzaron "gritos de guerra".

De acuerdo a la voz oficial de Seguridad, el incidente ocurrió entre un equipo de 4 efectivos de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina e integrantes de la RAM que estaban "en una barricada donde se lograron ver entre 15 y 20 personas". Dos de los agentes se escondieron y dos bajaron para poder comunicarse con el resto de los efectivos, ubicados en otro sector de la ruta 40.

Fue en ese momento donde se desencadenó el episodio fatal. "Los dos miembros de Prefectura que quedaron en el lugar escucharon gritos que aparentaban ser gritos de guerra y observaron el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos", apuntó el texto.

El comunicado enumero lo que les ocurrió a los dos efectivos que se habían ido y regresaron a reunirse con sus compañeros. Señaló que los agredieron con "piedras, boleadoras y lanzas", que repelieron el ataque con un arma no letal y que lograron reunirse al resto de la patrulla. Del otro lado, según el ministerio de Seguridad, "continuaban atacando con todo tipo de armas".

El Gobierno sostuvo que desde los integrantes de la RAM gritaron:"Los vamos a matar, son pocos, son cuatro". Los agentes declararon que escucharon fuertes estampidos cercanos a la posición donde estaban ellos y que "dos o más personas portaban armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre".

Si bien no se precisó el momento en el que pudo haberse producido el disparo que mató a Rafael Nahuel, de 27 años, se contó la versión que dieron los prefectos. Según el parte, los agentes no pudieron comunicarse con la base para pedir autorización para usar armas debido a la mala señal de la zona: "Frente a la situación y frente a los disparos de armas de fuego por parte del grupo violento, inmediatamente comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes, ya que no se podía visualizar más a aquellos hombres que se encontraban disparando con armas de fuego".

Luego de la muerte del joven mapuche, militantes de la izquierda y de organizaciones de derechos humanos se manifestaron en la Plaza de Mayo para exigir el esclarecimiento del caso. "Repudiamos el asesinato a manos de Prefectura Nacional de un miembro de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu que ocupaba tierras en Villa Mascardi, Río Negro", afirmó el Frente de Izquierda en un comunicado.

Por los incidentes que ocurrieron en Villa Mascardi hay dos detenidos. Un hermano del lonko Facundo Jones Huala, Fausto Horacio, de 23 años, y Lautaro Alejandro González. Además, el el Ejército argentino informó que, entre las personas de la comunidad mapuche que se enfrentaron con la Prefectura en Villa Mascardi, había una soldado voluntaria. Se trata de Micaela Johana Colhuan, de la Escuela Militar de Montaña, y que podría estar herida.