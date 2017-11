Orgullo de Villa Cañas y de nuestro pais

"...se inició de joven en los estudios Lumiton y llegó a convertirse en una figura clave del cine argentino, huye de la alta exposición. Maestro de varias generaciones de cineastas y presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata desde hace diez años, “Josecito” –como lo llaman todos– se reconoce tímido y observador, hincha fanático de Racing y amigo de sus amigos más allá de la muerte. Jefe de una familia numerosa (tres hijas, seis nietos, diez bisnietos) que nunca sale en las revistas, añora sus días felices en Villa Cañás y confiesa que en su estudio (en el que atesora toda clase de recuerdos y tantas películas como para armar un museo del cine) es donde se siente más vivo.

–¿Cuándo empezó su pasión por el cine?

–En Villa Cañás había dos cines y uno, el de la Sociedad Italiana, quedaba frente a mi casa. Como además el empresario Humberto Bianchi era muy amigo de mi padre, y su hijo, Soio Bianchi, mi mejor amigo, el cine fue el lugar de mis juegos desde los 4 o 5 años. Las películas llegaban desde Rosario, siempre en caso de que no hubiera llovido, porque como el camino era de tierra si llovía nos quedábamos sin cine el fin de semana, y eso era una desilusión que no sabíamos paliar con ninguna otra cosa. Durante la semana, Soio y yo jugábamos en la sala, en el escenario, en la cabina de proyección –que era una simple construcción de chapas– y, sobre todo, olíamos los trozos de películas que habían quedado tirados en el piso, porque el acetato tenía un olor muy agradable. Casi siempre veíamos las películas dos veces, sábados y domingos en la tarde, y yo encontraba cosas distintas a las que había visto el día anterior. Ahí me enamoré del cine.

–¿Qué significa en su vida Villa Cañás?

–Me duermo pensando en mi pueblo. Pensando en las esquinas de Cañás, en las cuadras de Cañás y en las manzanas de Cañás. Quién vivía en esa casa, cómo era la vereda, si había alguna diferencia de altura con la siguiente, dónde nos encontrábamos con los amigos, el banco de la plaza en el que nos sentábamos, la luz que había. Yo me asomaba de mi casa y miraba hacia la izquierda, para ver si se dibujaba un trapezoidal de luces donde estaba la biblioteca. Si la biblioteca estaba abierta, agarraba mi bicicletita y me iba corriendo en la oscuridad hasta ahí. Y ahí siempre estaba Juanito Ardiaca, atendiendo a los pocos que nos presentábamos a buscar libros.

–¿Vuelven los tres juntos a Villa Cañás en alguna ocasión?

–Hemos ido juntos en varias oportunidades, e incluso ahora estamos preparando un viaje. Goldie ya me ha dicho que sí, que viaja, y Chiquita está viendo si puede, porque ella tiene sus compromisos. Vamos a tener que hacer una organización milimétrica para que pueda viajar. Sería muy lindo que lo lográramos porque, como les digo a ellas, tal vez resulte el último viaje que hacemos los tres hermanos juntos a nuestro pueblo."