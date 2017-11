La Provincia cumplió lo prometido

Luego de recorrer algunas de las obras que la provincial ejecuta en la zona, el coordinador de la región 5, Diego Milardovich, recordó el acta acuerdo firmada entre funcionarios del gobierno santafesino y el municipio venadense, en el que ambas partes comprometieron acciones para paliar los efectos de la crisis hídrica y prevenir nuevas situaciones que puedan complicar la protección del casco urbano y la transitabilidad de los caminos rurales del distrito.

“Las obras solicitadas a fines de agosto de éste año por el ejecutivo municipal están algunas terminadas y otras, por su envergadura, en plena ejecución y los elementos solicitados ya fueron entregados”, aseguró en medio del incesante accionar de la maquinaria pesada que la empresa encargada de construir el puente en el acceso a San Eduardo dispuso en el lugar.

Entusiasmado por el actual clima que permite avanzar con el ritmo de obras, el funcionario destacó la construcción del canal Godeken-La Chispa que se encuentra en su etapa final, la continuidad del proyecto interlagunar Agataura-El Hinojo con salida hacia el canal San Urbano, y la ampliación de la salida de la laguna Agataura en el sentido de Las Encadenadas.



Barrios comprometidos



“Hoy podemos mostrar estas obras que tienen una singular trascendencia para Venado Tuerto porque van a permitir que los caudales de agua, algunos provenientes de otras cuencas, se puedan encauzar y derivar evitando el riesgo de ingreso a los barrios venadenses comprometidos” enfatizó Milardovich, para luego destacar que el puente que se construye como parte del proyecto de pavimentación del acceso a San Eduardo, no solo tiene importancia para éste proyecto vial, sino que tiene mucha relevancia en el escurrimiento de las aguas del distrito Venado Tuerto con la posibilidad de agilizar la dinámica hídrica de toda la zona”.

El coordinador nodal no se detuvo en la mención del avance de éstos proyectos. Por el contrario, recordando los pedidos del municipio de Venado Tuerto, plasmados en el acta suscripta en el Centro Cívico, afirmó que también se realizaron otras intervenciones como la limpieza y apertura de la alcantarilla obstruida en la línea del ferrocarril Belgrano Cargas en la zona de El Empalme y también la limpieza del paso de agua en la zona de Runciman.



Trabajo conjunto



“Hemos cumplido también con la provisión de un carretón que la municipalidad había solicitado para poder mover la máquina retroexcavadora que tienen en el basural y trasladarla a cumplir funciones en otros sectores de la ciudad, así como también con la provisión de los tubos necesarios para la continuación de las obras de desague en los emisarios de avenida Hipólito Irigoyen y avenida Jorge Newbery”

Finalmente Milardovich elogió el trabajo que llevó adelante el gobierno provincial en conjunto con el municipio local, “realizado en un contexto desfavorable pero con el firme compromiso de ambas partes de hacer lo que corresponde en momentos en que la situación hídrica inédita se presentaba amenazante para los pobladores y los bienes no solo de Venado Tuerto, sino de toda la región”