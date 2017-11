“Se avanza en el debate por la nueva ley de transporte de pasajeros para Santa Fe”

Tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Santa Fe una importante jornada sobre la Nueva Ley de Transporte Interurbano de pasajeros para Santa Fe , convocada por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Provincia.

En la oportunidad , Julio Eggimann , en su carácter de Presidente de dicha Comisión , expresó que debe actualizarse la ya obsoleta ley N.º 2499 que rige en la materia sancionada en 1935, ya que mas allá de algunas modificaciones , no brinda las respuestas que la actual y compleja realidad del transporte en la Provincia requiere.

“Desde contemplar las nuevas modalidades existentes ,tales como remisse , puerta a puerta , auto transporte de empresas para su personal , viajes especiales , hasta el uber como consagrar el derecho del usuario a un control social y efectivo que no se limite a un débil reclamo ante las deficiencias prestacionales , esta nueva Ley debe definir aspectos centrales de modo que sea una norma moderna y funcional , sustentable en el tiempo “ definió Julio Eggimann , destacando que junto a la Diputada Clara Garcia como Vicepresidente de la Comisión y al resto de los integrantes de la misma , entendieron que resultaba valioso abrir el debate a los interesados y especialistas en la temática , yendo mas allá del marco estricto de la Comisión.

En el encuentro se expusieron los proyectos de ley que llevan la firma de los Diputados Julio

Eggimann y Roy Molina y del Senador Ruben Pirola mientras el Secretario de Transporte , Sr, Victor Jukic dio cuenta del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo en setiembre ultimo , buscando los consensos que permitan aprobar a la brevedad la nueva Ley ,cuya sanción resulta imperativa despueś de la tragedia luctuosa del accidente de los micros de Monticas , que marcó un antes y un despuès en el transporte santafesino.

“Hay coincidencias en promover el concesionamiento de los corredores o rutas provinciales por un sistema licitatorlo que brinde seguridad jurídica y establezca claras condiciones para un buen funcionamiento en horarios, frecuencias y calidad de los servicios junto a exigencias y sanciones en caso de corresponder por no cumplir con las mismas , que vayan de multas a quita de concesión claramente explicitadas , terminado con el actual modelo de autorizaciones precarias que dejan sujeto el poder de decisión a la posible arbitrariedad de funcionarios de turno “ , indicó el legislador Julio Eggimann, señalando que al considerar al transporte con el carácter de servicio publico , hace que el Estado este obligado a planificar, promover , implementar y controlar el sistema de una red provincial de transporte , articulando con los sectores empresariales y laborales como con toda ciudadanía , las propuestas en materia de flota , recorridos , tarifas ,entre otras cuestiones que hagan al mejor modelo de funcionamiento

Las próximas reuniones organizadas por la Comisión de Transporte para debatir la temática

tendrán lugar en las próximas semanas en Rosario y Casilda , convocándose a empresarios del sector, a representantes sindicales , a especialistas de Universidades Nacionales ,técnicos e interesados ,a participar del debate para enriquecer el articulado de la nueva Ley de Transporte Interurbano de Pasajeros a sancionar.