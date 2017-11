El ministro de Seguridad Pullaro concurre hoy a Diputados

Durante el fin de semana se confirmó que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, irá hoy a las 11 a la presidencia de la Cámara de Diputados para una reunión reservada con los legisladores por el tema de las escuchas a su teléfono particular, así como la marcha de la política que lleva adelante y los concursos de ascensos de jefes policiales.

La hora y día de la reunión fue acordada por el presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, con el propio ministro, que tras el encuentro viajará a Capital Federal a participar de la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior.

La bancada del Frente Justicialista para la Victoria que encabeza Héctor Cavallero había presentado un pedido para invitar al ministro de Seguridad tras difundirse diálogos con el fiscal general de la provincia Jorge Baclini y el gobernador Miguel Lifschitz sobre la detención de Adrián Rodríguez, el ex comisario y jefe de la Unidad Regional V investigado por la causa de las horas OSPE. La citación original preveía citar además a Baclini y al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. Sin embargo, la semana pasada, Cavallero más otros dos integrantes del bloque -Roberto Mirabella y Silvia Simoncini- mantuvieron una reunión con los dos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación para interiorizarse de la marcha de las investigaciones que involucran a jefes policiales.

El último jueves, en la comisión de Labor Parlamentaria, Bonfatti anticipó la decisión de invitar a Pullaro y no poner a votación el proyecto justicialista. Además, con los jefes de bloque se acordó que la reunión se hará a puertas cerradas, sin la presencia de asesores, taquígrafos, ni periodistas.

Pullaro insistió en querer “saber si las escuchas son legales. Si lo fueron quiero conocer los fundamentos. Si fueron ilegales quiero ver presos a los responsables” y realizó una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación. Además, defendió la decisión de llamar a Baclini cuando se enteró de la detención de Rodríguez: “Es mi obligación cuando tengo un policía involucrado en una causa llamar a la fiscalía, con más razón si se trata de un jefe policial, y más todavía si la causa la inició el Ministerio de Seguridad”.