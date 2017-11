Conflicto en barrio de Venado Tuerto.

Una compleja situación se generó en torno a una urbanización irregular emplazada en la zona de República de Irlanda y Quintana, en barrio Juan XXIII, donde varias familias se asentaron en lotes vendidos por sujetos desaprensivos, de un solo titular registral.

Sobre estos terrenos se hicieron importantes construcciones, y el imperativo del Municipio es que no continúen avanzando, mientras se prepara un dispositivo de regularización estatal que comprenderá a distintas áreas, como trabajadores sociales, agrimensores, personal de Obras Públicas y de la Secretaría de Gobierno, por el contexto jurídico.

El escenario se completa con conexiones irregulares a servicios como la electricidad y trazado de calles inexistentes, todo lo cual configura esta necesidad del Municipio de destrabarlo con un encuadre legal.

“Hay un grupo de personas que en principio habrían sido defraudadas con la venta de lotes de un área mayor y se hicieron allí construcciones irregulares, gente que puso mucho esfuerzo y dinero, y ahora hay un problema para darle a esas construcciones un encuadre. Es un tema realmente preocupante”, señaló el secretario de Gobierno, Jorge Lagna, en rueda de prensa conjunta.

El presidente vecinal del Juan XXIII, Marcelo Vega, brindó una pauta de la gravedad de la situación: “Fui llamado por un grupo de vecinos, que estaban trazando una calle que es inexistente, y es un problema que se viene acarreando desde hace tiempo. Yo me acerqué al Municipio para ver qué se puede hacer para regularizar el tema, que está todo mal, porque la gente fue estafada. Son casas con construcciones de buena calidad, y es una pena que esto termine así”.

La directiva clara del intendente José Freyre a sus funcionarios es regularizar la situación de las 16 construcciones dentro del mismo lote, siendo clave que las ejecuciones no avancen.

El primer paso en el acercamiento entre las partes lo dieron el mismo Vega y el coordinador de Gestión de Suelos, Tomás Boyle, quien mantuvo una reunión con los vecinos explicando la problemática.

A disposición de los vecinos

“Una vez que se inician los trámites para regularizar esto requerimos tener un punto de partida para que no se extienda. Notificaremos al resto de los lotes linderos, que pertenecen a privados. Buscamos el encuadre y ponernos a disposición de los vecinos. Al no encontrar respuesta del titular, esto requiere de una intervención del Estado. No queremos generar alarma pero sí conciencia”, subrayó el secretario de Obras Públicas, Pablo Rada.

Tras un primer acuerdo entre vecinos, con el compromiso de no avanzar, vendrá otro con organismos estatales, Municipio y Provincia, para definir los parámetros de las edificaciones actuales, y en función de esto ordenar el proceso de urbanización.

“Hay cerca de 16 lotes pero dentro de ellos hay como una doble ocupación. Tanto Boyle como Acción Social vienen trabajando bien en tratar de juntar a los vecinos; se les explicó cómo funcionan los servicios, sobre todo la electricidad, con los peligros que eso conlleva. Con todas las partes presentes intentaremos destrabar esto de manera urgente, en un tema que seguro pasará por el Concejo”, abundó Rada.

Situación de hecho

Retomando el análisis de situación, Lagna aseguró que “los que vendían sabían que estaban vendiendo mal, vendieron una franja sin regulaciones, sin hacer mensura de lote, sin ver si podía abrirse una calle; se ha construido tan irregularmente que hasta se hace difícil ver dónde se va a planificar una calle. Por eso no hay que salvar la responsabilidad de los desaprensivos que vendieron esto”.

Ante esta situación de hecho, producto de un engaño, “trataremos de hallar una solución pero no tiene que haber allí un ladrillo más, porque lo único que se logra es que la solución sea más difícil para las familias que están viviendo”.

El relevamiento en marcha abarca el perfil sociofamiliar y la labor en terreno de agrimensores y personal municipal, como un primer paso para reordenar urbanísticamente y dar a los vecinos una mejor calidad de vida, con la dotación de servicios.

“Después evaluaremos si por interés público vamos a ir a la justicia, algo que puede hacer cualquier vecino de allí, porque le vendieron algo que a priori no podía ser objeto de construcción y se generó un barrio irregular. Ahora viene la intervención estatal”, mencionó Lagna, quien recordó otros casos similares de construcciones derivadas de engaños, en particular en el ARN.

“Los que venden esos terrenos saben que lo hacen en forma irregular. Eso no lo podemos obviar”, insistió el secretario de Gobierno.