De Vido pide la "unidad del PJ" en una nueva carta desde la cárcel

El exministro de Planificación Federal kirchnerista y actual diputado nacional sin fueros, Julio De Vido, publicó hoy una nueva y extensa carta en las redes sociales en la que analiza el rol del peronismo y pide la "unidad del PJ" para construir una oposición "superadora".

Bajo el título, "De la reconstrucción de un frente nacional y popular conducido por el Peronismo", De Vido vuelve a publicar en las redes sociales, a manera de catarsis colectiva, su opinión sobre la realidad del partido y la necesidad de enfrentar las políticas del Gobierno para volver a conquistar a la clase media.

"Tras lo que planteé en cartas anteriores, no es Macri: él es el adversario a derrotar en 2019. El miedo paraliza y hoy lo que debemos es movilizarnos para oponernos a las políticas de ajuste salvaje, dando todos los debates que tengamos que dar para poder recuperar a vastos sectores de la clase media, sin los cuales no podremos volver a la senda victoriosa y elegir en 2019 compañeros que estén dispuestos a gobernar una Argentina soberana, donde el centro de decisiones del poder político esté en la Casa Rosada y en el Congreso, con una justicia independiente, que no sea funcional a las persecuciones del poder de turno", dice De Vido en uno de los párrafos de la extensa misiva.

Al referirse a las dificultades que encuentra el PJ para organizarse, sobre todo después de la derrota del pasado 22 de octubre, De Vido hace eje en la necesidad de impulsar la reconstrucción de un frente Nacional y Popular.