Acto conmemorativo en rotonda de acceso norte

Se descubrió una placa y se nombró oficialmente la entrada desde Santa Isabel a la ciudad como "Norberto Polinori".

Luego de llegar la caravana que recorrió la ciudad de cupecitas y vehículos antiguos, al acceso norte de Villa Cañás, se realizó un breve acto con las palabras del intendente Norberto Gizzi, Carlos Pairetti y Julio Galván.

Con el descubrimieto de la placa aprobada por el Honorable Concejo que descubren el intendente junto a la familia, se nombró la rotondo con su nombre.

Sus hijos ante tan meritorio homenaje expresaron en breves palabras su emoción.

Marcelo "el lelo" Polinori, su sobrino nos decía : "La verdad que encontrarme con toda esta gente, inclusive acá lo tenemos al mono Gagliardi como le decían, y todo el grupo de gente que vino, en especial Julio. El sacrificio que hizo de hacer ese auto, esa réplica, a toda esta gente que vino.

Y bueno lo vieron pasar a mi tío por el Turismo Carretera y en parte me vieron a mí también. Así que bueno por el apellido Polinori y el respeto que le tuve tanto a mi tío como a mi padre, tengo una felicidad enorme. Y ya te digo, hay cosas que la gente no lo sabe; yo incurrí en el Turismo Carretera no porque yo quise correr, fue un sueño de mi papá que me dijo, vamos a revivir un poco lo que fue el tío negro, me dijo mi vejo cuando yo corría en los zonales. No fue después, ya en esa época, era una charla, un pacto entre yo y él, nada más.

Me dijo, vamos a volver al Turismo Carretera para revivir al tío y al apellido. Bueno yo fui chofer nada más, él me eligió a mí y yo tuve que tomarme una responsabilidad y cuidarme arriba del auto. Y dos cosas fundamentales de responsabilidad de grande : cuidarme yo arriba del auto, mi cosa física y representar el apellido Polinori y a mi papá de los mejor que pude.

Gracias a Dios en parte lo hicimos, lamentablemente se me fue mi papá de joven, pero el apellido Polinori, tanto del negro como el mío y la imagen, por toda la República Argentina está muy bien asentado.

La primer carrera que yo llego al Turismo, se aparece un corredor, famoso, campeón de Turismo Carretera y me pregunta "Vos sos hijo del negro"...Le respondí no no yo soy el sobrino y desde ese momento ese señor fue el que me enseñó todo. A manejar, a tener la responsabilidad arriba de un auto grande de esos de carrera y todo lo que yo aprendí a andar en un auto grande se lo debo a ese señor que lamentablemente físicamente no está, y que es el señor, el gaucho Jorge Martínez Boero. Él me comentaba que era una persona muy querida por "el negro" y tenían una confianza absoluta y me brindó toda esa experiencia para poder estar yo acá contándote esto hoy."

Nuestras más sinceras felicitaciones a sus hijos y la comunidad tuerca que siempre ha tenido en la memoria a un grande del automovilismo, el QUERIDO NEGRO POLINORI...