El Gobierno nacional calificó de “histórico” el pacto fiscal

El Gobierno nacional y las provincias firmaron ayer un acuerdo en materia fiscal que calificaron de “histórico” y logrado en base al “diálogo intenso”, según lo destacó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Peña anunció la firma del acuerdo Nación-provincias durante una rueda de prensa una vez terminada la reunión que encabezó el presidente Mauricio Macri.

“Fue un acuerdo muy importante e histórico, y permitirá avanzar en una agenda legislativa”, dijo Peña, quien remarcó

“La grandeza y responsabilidad” de los mandatarios provinciales que acordaron con la Nación “sin desconfianza y sin aprietes”, tras señalar que el acuerdo marca “un antes y un después” para la democracia.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal consideró la jornada de ayer como “un día histórico”, en tanto que su ministro de Economía, Hernán Lacunza, dijo que es “el día más importante” de la gestión.

Por su parte, la gobernadora de Tierra del Fuego, la peronista Rosana Bertone, apuntó que “es la primera vez que las provincias firman un pacto fiscal en el que no se resigna federalismo” y donde las provincias sienten “que no perdemos”.

En tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, señaló: “La provincia de Buenos Aires resolvió el problema del Fondo del Conurbano y la Nación estableció un mecanismo para compensar a las provincias y que esto sea neutro para todos”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, valoró que “el Gobierno nacional y las provincias, más allá de cuestiones individuales y sectoriales”, lograron “poner los intereses de la Patria por arriba de las cuestiones bien puntuales”.

A través de un comunicado publicado en la página oficial, el gobierno de Tucumán informó que el gobernador Juan Manzur firmó “el pacto fiscal ante Nación” y que “es un acuerdo que deja bien a Tucumán en término de compensaciones”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dojovne, consideró que con el acuerdo con las provincias ganan todos, “gana el país y ganan especialmente las posibilidades de que Argentina pueda crecer, generar más empleo y bajar el índice de pobreza”.

Dejó claro que no se trató de “un toma y daca” en el que “uno cedía y otro ganaba” sino que siempre el Gobierno se puso “en los pies de los gobernadores, para ver qué pueden y qué no”.

En cuanto al acuerdo en sí, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, destacó que en el marco del acuerdo alcanzado, “la provincia de Buenos Aires se compromete a dar de baja el reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense y, como contraprestación, alcanzar un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley, que la provincia reciba el diez por ciento del impuesto a las ganancias”.