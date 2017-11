Netflix: las 20 series que más quitan el sueño alrededor del mundo

Semanas atrás, se difundió un ranking con las series de Netflix que resultaban más adictivas para los argentinos. The Defenders, The Seven Deadly Sins y Santa Clarita Diet se ubicaron dentro de las tres primeras posiciones, trazando el triunvirato de las ficciones que más invitan al público local a "maratonear" sin respiro.

Pero la costumbre del "un capítulo más y me voy a dormir" no es exclusiva de nuestro país. De hecho, las estadísticas indican que la Argentina se ubica en el puesto 18 de los países con mayor capacidad de postergar horas de sueño, de trabajo o de estudio en pos de saber qué deparará el próximo episodio. El vicio del on demand llegó para quedarse, y no hace distinción entre nacionalidades.

Un reciente estudio de Netflix indica que 8,4 millones de usuarios alrededor del mundo practica el "maratonismo" al momento de sentarse a disfrutar de su serie favorita. ¿Pero cuáles son las ficciones más adictivas a nivel global? Sí, Stranger Things está en la lista, aunque curiosamente no dentro de las primeras cinco posiciones...

1. «Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore»

2. «Madres forzosas»

3. «Marvel - The Defenders»

4. «The Seven Deadly Sins»

5. «The Ranch»

6. «Santa Clarita Diet»

7. «Trailer Park Boys»

8. «F is for Family»

9. «Orange Is the New Black»

10.«Stranger Things»

11. «Friends from College»

12. «Atípico»

13. «Grace and Frankie»

14. «Wet Hot American Summer»

15. «Unbreakable Kimmy Schmidt»

16. «House of Cards»

17. «Love»

18. «GLOW»

19. «Chewing Gum»

20. «Master of None»