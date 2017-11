El llanto de Mirtha Legrand tras quedar varada en la Ruta 2

Mirtha Legrand atravesó ayer cuatro horas imprevistas cuando uno de los neumáticos de su Mercedes Benz quedó destrozado. La conductora -junto a su amigo Héctor Vidal Rivas y su asistente, Elvira- debió quedarse en el coche en medio de la Ruta 2, a la altura de Chascomús.

"Pinchamos una goma, no encontrábamos repuesto, no la podían arreglar, compramos otra que no corresponde a este auto y es un peligro no andar con las cuatro gomas correspondientes", precisó Mirtha, quien en su vuelta a Capital fue escoltada por un móvil policial.

¿Qué hizo en las cuatro horas que debió quedarse en su coche? "Tengo todo para estudiar mi programa de mañana (muestra un sobre de grandes dimensiones). Me dediqué a estudiarlo".

Además de lo traumático de la experiencia, la conductora se mostró apenada por no poder estar junto a su hermano, con quien luego habló por teléfono. "Amoroso, (me dijo): 'Chiquita, volvé a tu casa, no te preocupes, aquí está lloviendo'. Lloré y todo, me dio mucha pena... Era el último festival de él...", dijo Mirtha, quien, angustiada, debió cortar su relato con el periodista por no poder contener las lagrimas.

"Esto no fue agradable. No hubo peligro, atención. Pero tenía miedo de que me robaran... No me bajé del auto por si me veía un ladrón y me asaltaba", relató Chiquita a Infama segundos antes de ingresar a su edificio, ya que debió suspender su viaje a Mar de Plata. Por la noche iba a participar del homenaje a su hermano, José Martínez Suárez, en el Festival de Cine de La Feliz.